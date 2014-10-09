Lego'nun oyuncak protestocuları kazandı

Danimarkalı oyuncak devi Lego, "Kuzey Kutbu’nda petrol çıkarma planları nedeniyle Greenpeace’in protestolarının hedefinde olan Shell firması ile işbirliğini sona erdireceğini" açıkladı.

Anlaşma uyarınca Lego, Shell’in 26 ülkedeki petrol istasyonlarında dağıtılmak üzere, üzerinde Shell logosu olan 16 milyon oyuncak üretti. Greenpeace’in Shell ile ortaklığına son vermesi için yaptığı çağrılara başta kulaklarını tıkayan Lego, Guardian’ın haberine göre sonunda kararını değiştirdi.

Radikal'in Telegraph'a dayandıdığı haberde, firmanın Genel Müdürü Jørgen Vig Knudstorp'un açıklamalarına da yer verildi. Buna göre, Lego firması Shell ile 2011’de kurdukları işbirliğini yenilemeyecek. Greenpeace’in Britanya Direktörü John Sauven, Lego’nun kararının “ Londra Bilim Müzesi’nde küresel iklim değişikliğiyle ilgili bir sergide Shell ile işbirliği yapan” organizatörlere de örnek olmasını diledi.

Oyuncaklar eylemci olmuştu

Greenpeace Shell’in üzerinde Shell logolu oyuncaklar ürettirerek “çocukların oyuncak sevgisinden faydalanmak”la suçluyordu. Greenpeace’e göre 16 milyon Shell logolu oyuncağın dağıtıldığı dönemde Shell küresel oranda satışını yüzde 7.5 oranında artırdı.

Bu duruma dikkat çekmek isteyen Greenpeace aktivistleri, Legoland’ı ellerinde Greenpeace pankartları taşıyan ‘oyuncak’larla basıp, oyuncak Big Ben’den oyuncak Eyfel Kulesi’ne dünyanın tüm ünlü binalarının oyuncak örneklerinin üzerinde “Kuzey Kutbunu Kurtar’ pankartı açtı! Greenpeace’in oyuncak petrol işçileri, penguenler, buzullar ve kutup ayılarının petrole bulanmasını içeren videosunu Youtube’da 6 milyonu aşkın kişi izledi.