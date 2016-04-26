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Dünya

Lego’dan Shakespeare anısına özel video

Şirket, Shakespeare'in lego parçalarından yapılan bir büstünü de üretti

26 Nisan 2016 00:17

Danimarkalı oyuncak firması lego, William Shakespeare’in ölümünün 400. yılı anısına özel bir video hazırladı. Videoda Shakespeare’in klasik oyunları “Romeo & Juliet,” “Macbeth” ve “Bir Yaz Gecesi Rüyası” lego oyuncaklarıyla canlandırılıyor.

Kültür Servisinin haberine göre, video dikkatli bir biçimde izlendiğinde, oyunların modern bir biçimde yorumlandığı görülebiliyor. Örneğin cep telefonuyla fazla meşgul olan Romeo, Juliet’in seslenişini duymakta biraz zorlanıyor.

Lego şirketi aynı zamanda ozanın lego parçalarından yapılan bir büstünü de üretti. Yapımı dokuz gün süren, yaklaşık 40 cm uzunluğunda olan ve 3,250 lego parçası kullanılarak yapılan büst, Shakespeare’in doğum yeri Stratford-upon-Avon’daki müzede sergileniyor.

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legodanimarkaWilliam ShakespeareRomeo ve JulietMacbethBir Yaz Gecesi Rüyası

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