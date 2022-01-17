Lego'ya 'Queer Eye' ceketi davası

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Sanatçı James Concannon, Lego'yu Queer Eye şovunun yıldızlarından Antoni Porowski için yaptığı bir ceketi kopyalamakla suçladı.

Popüler Netflix programında Porowski'nin giydiği birçok kıyafeti tasarlayan Concannon, geçen ay ABD'nin Connecticut eyaletinde Danimarkalı oyuncak devinden davacı oldu.

Concannon, Queer Eye'ın Logo setinde kullanılan ceketin kendi tasarımının "apaçık bir kopyası" olduğunu belirtti.

Sanatçı, 2017'den bu yana Netflix'in kendisinden düzenli olarak tasarladığı giysileri göstermek için izin istediğini, kendisinin de buna izin verdiğini ifade etti. Concannon, Porowski'yle giysilerini giydikten sonra dost olduklarını ve kendisinin bu ceketi Porowski'ye özel olarak 2018'de tasarladığını ifade etti.

Concannon, Lego'dan tazminat istiyor.

Konuyla ilgili olarak Lego'yla temasa geçtiğini ifade eden Concannon, bir müşteri temsilcisinin kendisine 6 yaşındaki oğlu için Lego setini hediye olarak yollamayı önerdiğini, ancak daha sonra bir şirket temsilcisinin "bedava ürün dağıtmadıklarını" söyleyerek bu teklifi geri çektiğini ifade etti.