Bu yıl ikincisi düzenlenen LEGO Türkiye Şampiyonası’nın ilk elemesi 2 Mayıs’ta Bursa Kent Meydanı AVM’de başlıyor.



6 ilde gerçekleştirilecek ön elemelerde minikler, 2 farklı yaş grubunda şampiyon olup, aileleriyle birlikte Danimarka’daki LEGOLAND’e seyahat ödülünü kazanabilmek için, yeteneklerini sergileyecekler.



LEGO Türkiye Şampiyonası’nın ilk elemeleri, Bursa Kent Meydanı’nda 2–3 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Takip eden haftalarda Adapazarı Ada AVM, İzmir Forum Bornova AVM, Tekirdağ Tekira AVM, Ankara 365 AVM ve İstanbul Kanyon AVM’de yarışmalar yapılacak.



LEGO’nun Türkiye’deki tek yetkili distribütör firması Adore Oyuncak tarafından düzenlenen LEGO Türkiye Şampiyonası’nda, minik şampiyon adayları 5–7 ve 8–9 yaş gruplarında yarışacaklar. 2 ayrı yaş grubunun 2009 LEGO şampiyonları, yakınlarıyla birlikte Danimarka Billund’daki LEGOLAND’de misafir edilecek.



LEGO Türkiye Şampiyonası’nda ilk finalistler Bursa’daki elemeler sonucu belirlenecek. İki yaş grubunda başarılı olanlar, İstanbul Palladium AVM’de gerçekleştirilecek büyük finale aileleriyle birlikte davet edilecekler. Mayıs ayı boyunca sürecek olan LEGO Türkiye Şampiyonası’09 a katılabilmek için, LEGO ürünlerinden herhangi bir tutarda alışveriş yaparak, ürün fişi ile birlikte elemelerin gerçekleştirileceği yerlerdeki kayıt masalarına kayıt yaptırmak yeterli olacak.



Ünlü jüri karşısında büyük final Haziran’da…



Minik şampiyon adayları, Haziran ayında Palladium AVM’de yapılacak finalde ise, aralarında sürpriz ünlü isimlerin de bulunduğu, alanında uzman kişilerden oluşan jüri karşısında, rengarenk LEGO parçalarıyla, belirlenen tema doğrultusunda yaratıcılıklarını ve yeteneklerini sergileyecekler. Final sonunda jüri, finalistler arasından her iki yaş grubunun birer şampiyonunu seçecek.

