Lego, tedarikçilerinden polis figürleri içeren oyuncakların reklamlarını kaldırmasını istedi

Lego, tedarikçilerine gönderdiği mesajda ABD'deki polis şiddet ve ırkçılık karşıtı protestolar sebebiyle polis figürlerini içeren oyuncak setlerinin internet üzerinden promosyonlarının ve reklamlarının kaldırılmasını istedi. Tanıtımı yapılmaması talep edilen setler arasında Beyaz Saray da bulunuyor.

Sözcü’nün Toybook'tan aktardığı habere göre dünyanın en büyük oyuncak şirketlerinden Lego, polisin orantısız güç kullanmasını protesto etmek amacıyla içinde polis figürü olan veya polis setleri olarak bilinen oyuncakların internet siteleri tarafından kaldırılmasını, reklamının yapılmamasını veya bu ürünlerle ilgili sosyal medya paylaşımı yapılmamasını istedi.

Lego, dijital pazarlama partneri Rakuten Linkshare aracılığı ile tedarikçilere gönderdiği e-posta'da aralarında Lego Şehri Polis İstasyonu, itfaiye ekibi, devriye arabası, otoban polisi gibi 30 setin bulunduğu ürünlerin satıştan kaldırılması istendi. Satıştan kaldırılması talep edilen ürünler arasında Beyaz Saray seti de bulunuyor.

Lego: Trajik olaylar sebebiyle talep ettik

Ürünler Lego'nun resmi internet sitesi üzerinden satışta duruyor. Lego'dan konu hakkında yapılan açıklamada, “Satış partnerlerimizden söz konusu LEGO ürünleri hakkında promosyon paylaşımı yapmaktan kaçınmalarını #BlackOutTuesday (salı karartması) ve ABD'deki trajik olaylar sebebiyle talep ettik” ifadesi kullanıldı.