Lego, şirketin net kazancı yüzde 140 artış gösterdikten sonra çalışanlarına ek izin ve ikramiye verme kararı aldı

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Dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Lego, yıl boyunca elde edilen yüksek hasılat nedeniyle 20 bin çalışanına ek izin günleri ve özel bir Noel tatili ikramiyesi verdi.

Pandemi döneminde şirketin satışlarının ciddi bir artış göstermesi ve Çin marketinde yaşadığı başarı Lego'ya beklenenden de karlı bir yıl geçirtti.

Danimarkalı Lego, 2021'in ilk yarısında 954 milyon dolar net kazanç elde ettiğini duyurdu. Bu 2020'de aynı dönemde elde edilen net kazanca kıyasla yüzde 140 daha fazla.

Şirketin sahibi olan aile, çalışanlarına teşekkür etmek amacıyla yıl sonunda 3 gün ek tatil verdi.

Yapılan açıklamada Lego Grubu'ndaki herkesin çok yoğun çalıştığı ve yıl sonunda kendilerine belirtilmeyen bir miktarda ikramiye verileceği ifade edildi.