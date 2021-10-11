Lego, oyuncaklarda cinsiyet kalıplarını yıkacak

Oyuncak markası Lego, gerçekleştirdikleri küresel bir anketin sonuçlarına dayanarak oyuncaklarından cinsiyet kalıplarının kaldırılacağını açıkladı.

The Guardian’da yer aalan habere göre, Lego’nun düzenlediği küresel ankete katılan erkek çocuklarının yüzde 71’i, “kız oyuncağı” olarak tabir edilen türlerle oynadıklarında kendileriyle dalga geçilmesinden korktuklarını söylerken, ebeveynlerin de benzer endişelere sahip olduğu tespit edildi. Araştırmayı yürüten Geena Davis Medyada Cinsiyet Enstitüsü Başkanı Madeleine Di Nonno “Ebeveynler, çeşitli oyuncaklarla oynadıklarında oğullarıyla kızlarından daha çok alay edileceğini düşünüyor” dedi.

Di Nonno, toplumda erkeklerle bağdaştırılan davranışların daha çok “değer” gördüğünü, bu durum değişene kadar ebeveyn ve çocuklarda da bu algının devam edebileceğini söyledi.

Araştırma, ebeveynlerin erkek çocuklarını sporlara yönlendirdiğini, kız çocuklarını da dans ve oyuncak giydirme gibi aktivitelere yönlendirdiğini gösterdi.

Nörobiyolojist ve ‘Gendered Brain’ kitabının yazarı Prof. Gina Rippon sonuçlardaki asimetriye dikkat çekerek “Kızları erkek oyuncaklarıyla oyanalmarı için teşvik ediyoruz, ancak tersini yapmıyoruz” dedi.

Çin, Çekya, Britanya, Rusya, Polonya, Japonya ve ABD’den 7 bine yakın ebeven ve altı ile 14 yaş arası çocukların katıldığı anket sonuçları sonrası dünyanın en büyük oyuncak üreticisi Lego oyuncaklarını daha kapsayıcı yapmak üzerine çalışacak.