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Dünya

Lego, ilk defa geri dönüştürülmüş plastik şişelerden bloklar üretti

24 Haziran 2021 08:35

T24 Dış Haberler

Lego, geri dönüştürülmüş plastik şişelerden yapılan ilk bloklarını tanıttı. 

Danimarka merkezli şirket bu yeni çevre dostu blokları 2 sene içinde setlerine dahil etmeyi planladığını bildirdi.

İsmini Danca dilinde "iyi oynamak" anlamına gelen "leg godt" kelimelerinin birleşiminden alan şirket, her yıl milyarlarca blok üretiyor. Bu blokların çoğu ABS diye bir plastikten yapılıyor.

4x2'lik prototip bloklar kullanılmış pet şişelerden yapıldı. Plastiği, normal bir Lego bloğu gücüne getirmek için bazı katkı maddeleri kullanıldı. Bu prototipler için materyalin 250 varyasyonu ile 3 yıl boyunca deneyler yapıldı.

Her 1 litrelik plastik şişeden 10 4x2'lik Lego bloğuna yetecek kadar materyal çıktığı belirtildi. 

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