Lefter'in hastalığı belli oldu

T24 - Fenerbahçe'nin “Ordinaryüs” lakaplı efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'e aort damarı tıkanıklığı teşhisi konulduğu öğrenildi.

Küçükandonyadis'in geçtiğimiz gün yoğun bakıma alındığı, başkent Atina'nın “Evangelismos” Hastanesi Kalp ve Damar Hastalıkları Kliniği'nin üst düzey yetkilileri, hastanın durumunun ciddi olduğunu, ancak dünden bu yana kötü bir gelişme yaşanmadığını kaydettiler.

Küçükandonyadis'in aort damarında yüzde 80'e ulaşan tıkanıklık olduğunu da belirten yetkililer, hastanın durumuna göre ameliyatın sözkonusu olabileceği yolundaki görüşlerini dile getirdiler.

Geceyi göreceli rahat geçiren “Ordinaryüs”ün hastanede enfeksiyon kaptığını da belirten yetkililer, bu duruma karşı gerekli önlemlerin alındığını açıkladılar.

Yetkililer, efsane futbolcunun hastaneden çıkarak yolculuk yapmasının mümkün olmadığını vurguladılar.

Bu arada, efsane futbolcunun, dün birara, yatağından kalkamamasına rağmen, bağlı olduğu cihazların kablosunu üzerinden çıkartıp atma girişimde bulunduğu, sözkonusu girişimin, hastanın yatıştırılmasıyla engellendiği öğrenildi.

Küçükandonyadis'in sağlık durumuna ilişkin soruları yanıtlayan doktor Andonis Sideris, dün yaptığı açıklamada, “Kişisel bilgileri vermem mümkün değil, ancak şunu söyleyebilirim ki, hastamızın durumu ağır. Yarın ne getirir bilemiyorum, nitekim konu sağlık olunca, özellikle bu gibi durumlarda, 1 artı 1 eşittir 2 etmiyor” demişti.

Sideris, Küçükandonyadis'in, solunum sorunları da bulunduğunu belirterek, “Ufak bir iyileşme kaydedilmiş olmasına rağmen, durumunun iyi olduğunu söyleyemem” diye konuşmuştu.

Öte yandan, Küçükandonyadis'deki yüksek şeker tanısı yolundaki soruyu da yanıtlayan doktor, “Şu andaki sorun şeker değil, buna gelinceye kadar çok daha önemli noktalar var” demişti.





