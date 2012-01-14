Lefter Küçükandonyadis yaşamını yitirdi!

T24 - Fenerbahçe Futbol Takımı'nın efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.





Rahatsızlığı nedeniyle 9 Ocak Pazartesi günü Amerikan Hastanesi'ne kaldırılan ve zatürre teşhisiyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 87 yaşındaki Lefter, dün akşam saatlerinde vefat etti.



Lefter'in ölümünün hastaneye futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen geldi. Dilmen'in ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da hastaneye geldi.



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç yaptığı açıklamada, "Lefter'in ailesiyle de konuştuk, efsane futbolcuyu 15 Ocak'ta pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan son yolculuğuna uğurlayacağız. Ardından Büyükada'ya göndereceğiz ve orada defnedeceğiz" dedi.



Cenaze töreni saat 11:00'de yapılacak.



Basın toplantısı iptal edildi



Fenerbahçe Kulübü, pazar günü saat 13:00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1907 tribününde yapacağı yönetim kurulu basın toplantısını, Lefter Küçükandanyadis'in vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Buna gerekçe olarak da aynı gün Lefter için statta tören düzenlenecek olması.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Daha önce 15 Ocak 2011 Pazar günü saat 13:00'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu 1907 tribününde yapılacağı duyurulan yönetim kurulumuzun basın toplantısı bu akşam saatlerinde aldığımız değerli büyüğümüz Lefter Küçükandanyadis'i kaybettiğimize dair acı haber üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. Söz konusu toplantının tarihi daha sonra duyurulacaktır."







Nihat Özdemir: “Tüm Fenerbahçe camiasının başı sağolsun”



Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Nihat Özdemir, sarı-lacivertlilerin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatıyla ilgili “Tüm Fenerbahçe camiasının başı sağolsun” dedi.



Özdemir, Ankara'da gerçekleştirilen “TFF-Spor Toto Süper Lig Kulüpleri Buluşması” toplantısının ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lefter Küçükandonyadis'in vefatından büyük bir üzüntü duyduğunu söyledi.



“Tüm Fenerbahçe camiasının başı sağolsun” diyen Özdemir, şunları kaydetti:



“Ailesine, çocuklarına başsağlığı diliyorum. Fenerbahçe Kulübü kendisine zaten gerekli ilgiyi alakayı bugüne kadar göstermişti. Göstermeye de devam edeceğiz.”

Hastaneye akın ettiler



Fenerbahçe'nin efsanevi futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in vefatının ardından spor dünyasından bazı isimler Amerikan Hastanesine geldi.



Lefter'in vefat ettiği haberinin duyulmasından sonra Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Koç, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Doğan ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, hastaneye gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve Lefter'in ailesiyle görüştü.



Bir grup Fenerbahçeli taraftar da hastane bahçesine gelerek beklemeye başladı.



Öte yandan, hastanenin yan tarafındaki bir binaya büyük boy Fenerbahçe bayrağı asıldığı görüldü.

Lefter Küçükandonyadis kimdir?



Lefter 22 Aralık 1925 yılında Büyükada'da dünyaya geldi. Futbola Büyükada'da başladı. Taksim Spor Kulübünde yetişti. Taksim kulübü yöneticileri kendisine lisans çıkartabilmek için 1941'de mahkeme kararıyla yaşını büyüttüler. Ancak bu sayede takımda oynayabildi. 2 yıl Taksim takımında yer aldı. 1943'te askere gitti, 4 yıl süren askerlikten sonra 1947'de İstanbul'a döndü, Fenerbahçe kulübüne girdi. 1964'e kadar Fenerbahçe forması altında top koşturdu. İstanbul Ligi 1953-1954 sezonunda gol kralı oldu. Bu süre içinde 1 yıl İtalya'nın ACF Fiorentina ve 1 yıl da Fransa'nın OGC Nice takımında oynadı. Yurtdışında da başarılı futboluyla ün yaptı. Türk futbolunun efsaneleşen isimlerinden biri olarak tanındı. Golcülüğünden ötürü Ver Lefter'e, yaz deftere! sloganı onun için çıktı. Futboldaki ustalığından ötürü Ordinaryüs sıfatıyla anıldı. Örnek bir profesyonel olan Lefter, golleri ve gole çevirdiği penaltı atışları ile de Fenerbahçeli taraftarların gözbebeği olduğunu ispatladı.



Başarılı futbol yaşamında toplam 50 kez milli formayı giydi (46 kez A, 1 kez B, 3 kez 21 yaş altı). 1954 FIFA Dünya Kupası'nda forma giyen Lefter turnuvada 2 de gol attı. Türk futbolunda 50. Milli Maç altın madalyasını alan ilk futbolcu oldu. Milli takım formasıyla attığı 21 golle en çok gol atan milli oyuncu unvanını uzun yıllar elinde tuttu, 9 kez de milli takım kaptanlığını yaptı. Fenerbahçe forması altında 615 maç oynadı, 423 gol attı. Lefter bir Galatasaray derbisinde topu doksana çakarak hafızalarda yerini aldı..



Lefter 1964'te futbolu bıraktıktan sonra Yunanistan'ın Egaleo, Güney Afrika'nın Johannesburg takımlarında futbolcu ve antrenör olarak yer aldı. Daha sonra Samsunspor, Orduspor, Mersin İdman Yurdu ve Boluspor'da teknik direktörlük yaptı. Antrenörlük kariyerinden sonra da bir süre spor yazarlığı yaptı. 3 Mayıs 2009'da Kadıköy'de Kuşdili Parkı'na heykeli dikildi..



Lefter Fenerbahçe ile İstanbul Profesyonel liginde 2, Türkiye Şampiyonasında 3 kere şampiyonluk yaşadı. Kariyeri boyunca toplam da 832 gol atarak rekor kırdı..



Ve bu efsane isim futbol oynadığı dönemlerde ''Ver Lefter'e yazsın deftere'' sloganları ile anıldı.

Camiamızın acı kaybı



Fenerbahçe Kulübü resmi sitesinden "Camiamızın acı kaybı" başlığıyla Lefter'in vefat haberini verdi.



İşte Fenerbahçe'nin açıklaması:







105 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Değerli Büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis’i kaybetmiş bulunuyoruz.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören Değerli Büyüğümüz bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yummuştur.

Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi tüm camiamız ve spor kamuoyuna başsağlığı diliyoruz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

Galatasaray: Lefter Küçükandonyadis’i kaybettik



Milli Takımımızın ve Fenerbahçe’nin unutulmaz oyuncularından Lefter Küçükandonyadis’in yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Türkiye çok değerli bir spor adamını kaybetmiştir. Lefter Küçükandonyadis ismi Türk sporuna yaptığı katkılarla anılacak ve centilmen duruşu ile her zaman ayrı bir yere sahip olacaktır.



Lefter Küçükandonyadis’e Tanrı’dan rahmet, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere tüm Türk futbol camiasına başsağlığı diliyoruz.

Beşiktaş: Başsağlığı Mesajı



Fenerbahçe ve milli takımın efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.



Pazartesi günü rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Lefter Küçükandonyadis, akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.



Ailesinin, Fenerbahçe ve Türk futbol camiasının başı sağolsun. Lefter Küçükandonyadis'in toprağı bol olsun.



