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Yaşam

Lefter Küçükandonyadis anıldı

Lefter Küçükandonyadis, ölümünün 1. yıldönümünde Büyükada'da anıldı

13 Ocak 2013 15:45

Türk futbolu ve Fenerbahçe'nin efsanevi oyuncusu Lefter Küçükandonyadis, ölümünün 1. yıldönümünde anıldı.

Büyükada'da bulunan Aya Dimitri Kilisesi ve kabri başında yapılan anma törenlerine Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, yakınları, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Talat Yılmaz, eski yönetici Ali Koç, Adalar Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu ve Fenerbahçeli taraftarlar katıldı.

Adalar Belediyesi, Adalar Vakfı ve 1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Derneği'nin organizasyonuyla Kabataş, Kadıköy ve Bostancı'da toplanan Fenerbahçeli taraftarlar sabah erken saatlerde Büyükada'ya geldi. Aya Dimitri Kilisesi'nde yapılan töreni en önden takip eden başkan Aziz Yıldırım ve eski yönetici Ali Koç, daha sonra Lefter Küçükandonyadis'in mezarını ziyaret etti.

Kabrin başında açıklamalarda bulunan Talat Yılmaz, gerçek bir efsaneyi andıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Lefter Küçükandonyadis, din, dil ve ırk farklılıklarını ortadan kaldırarak, Fenerbahçeli olan ve olmayan herkes tarafından sevilen ve Türk milletine mal olmuş büyük bir insandı. Lefter Küçükandonyadis ve Metin Oktay gibi insanlara ihtiyacımız var. Sıkıntılı dönemlerden geçiyoruz. Bu anlaşmazlıkların, zıtlıkların ortadan kalkması gerekir. İnşallah Lefter Küçükandonyadis'in ölüm yıl dönümünde, onu örnek alan ve ruhunu yaşatan gençlerimiz bu yolda yürürler."

Törenin ardından başkan Aziz Yıldırım, Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis ve kızı Argirula Katmer ile bir süre sohbet ettikten sonra adadan ayrıldı.

Anma törenine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de çelenk gönderdi.

Bu arada, Fenerbahçeli taraftarlar törenin ardından adada bulunan Lefter Küçükandonyadis Sergisi'ni ziyaret etti.

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