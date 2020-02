Lefkoşa'daki “Dayanışma Evi” Japonya'da tanıtıldı

LEFKOŞA, (DHA)- Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Huriye Gürdallı, Japonya\'nın Yokohama şehrinde 18. Uluslararası Planlama Tarihi Konferansı\'nda (IPHS) Kıbrıs’ı ve Yakın Doğu Üniversitesini temsil etti. Gürdallı, Kıbrıs\'tan katılan tek akademisyen olarak, “Dayanışma Evi’nin Bölünmüş Lefkoşa’nın Katılımcı Planlaması İçin Önemi: Barışın İnşası İçin Bir Bina (The Inclusive Planning Strategy for Divided Nicosia Through Home for Cooperation: A Building for Peace-building’)” başlıklı bildirisini sundu.

Konferansın “Dünya Planlama Tarihine Bakış” temasıyla yapıldığını belirten Doç. Dr. Huriye Gürdallı, planlama, tarih, tasarım konularında uzmanlar, akademisyenler, araştırmacılar ve doktora öğrencilerinin üç gün boyunca deneyimlerini ve çalışmalarını paylaştıklarını, ileriye yönelik yeni çalışmalar ve işbirlikleri için bağlantılar kurduklarını belirtti.

DOÇ. DR. GÜRDALLI\'NIN BİLDİRİSİ JAPONYA\'DA İLGİ GÖRDÜ

Doç. Dr. Gürdallı’nın “Machizukuri ve Katılımcı Planlama” isimli oturumda yer alan bildirisi büyük ilgi gördü. Japonların “machizukuri” kavramı, yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya planlama anlayışıyla, kent ve bina ölçeğindeki planlamanın, planlamadan etkilenecek tüm aktörlerin katılımıyla yapılması anlamını taşıdığını belirten Gürdallı, Lefkoşa Ara Bölge’deki Dayanışma Evi’nin (Home for Cooperation-H4C) bölünmüş kente ve kentlilere kattıklarını aktararak barış inşa etmede sivil toplum örgütlerinin ve halkın planlamadaki önemini vurguladı.

Gürdallı, “Dayanışma Evi hem Lefkoşa’yı ikiye bölen sınırı ortak bir paylaşım alanına dönüştürerek ‘sınır’ kavramını bulanıklaştırmakta hem de Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların yeniden kentin merkezine gelmeleri için çeşitli faaliyetlere ev sahipliği yapmaktadır” dedi.

Çok uzun yıllardır başkent Lefkoşa ve başkent Levkosia’nın sınırı ve kenarı haline gelen ara bölge, Dayanışma Evi aracılığıyla yeniden ortak merkez olma ihtimalinin sembolü olmuştur diyen Gürdallı, “Lefkoşa Master Plan çerçevesinde üretilen projeler, uygulamalar ve Dayanışma Evi bu açıdan, savaş sonrası çatışma alanlarında ve bölünmüş kentlerde denenen katılımcı planlama çalışmalarının başarılı bir örneğini oluşturmaktadır” diye konuştu.

\"İNSAN, ÜLKELERİN VE ULUSLARIN SINIRLARINI AŞIP BİRBİRLERİYLE ETKİLEŞMEKTEDİR\"

Doç. Dr. Huriye Gürdallı, bildirisiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“Globalizasyonla birlikte daha fazla insan ülkelerin ve ulusların sınırlarını aşıp birbirleriyle etkileşmektedir. Bu da zaman zaman farklı kültürlerin, hak ve adaletin, politik ve ekonomik kararlar uğruna unutulmasına sebep olmaktadır. Bugün dünyanın farklı yerlerinde çatışmalar devam ediyorken ve kentler ideolojik söylemin bir hedefi olarak yerle bir edilip yeniden kuruluyorken, akademik kent planlama grubu sürece nasıl katkı koyabileceğini tartışmaya devam etme kararını ortaya koymuştur. Bu niyetle 2020’deki 19. Uluslararası Planlama Tarihi Konferansı’nın Moskova’da ‘Kent Mekanının Dönüşümü’ temasıyla yapılacağının ilan edilmesiyle konferans tamamlanmıştır\"

Doç. Dr. Huriye Gürdallı sunumu sonrasındaki yorum ve geri bildirimlerin sürmekte olan çalışması için önemli katkısı olduğunu söyleyerek bildirisinin uluslararası platforma taşınmasını destekleyen Yakın Doğu Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı\'na teşekkür etti.

(FOTOĞRAF)