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Lefkoşa'da, ekonomik krize karşı 'Çare Birleşik Federal Kıbrıs' eylemi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), sendikaların oluşturduğu 'Sendikal Platformu', 'Çare Birleşik Federal Kıbrıs' başlığı adı altında, Başkent Lefkoşa’da 'Toplumsal Varoluş Yürüyüşü' yaptı

06 Eylül 2018 23:53

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), sendikaların oluşturduğu \'Sendikal Platformu\', \'Çare Birleşik Federal Kıbrıs\' başlığı adı altında, Başkent Lefkoşa’da \'Toplumsal Varoluş Yürüyüşü\' yaptı.
Lefkoşa\'da, sendikaların oluşturduğu \'Sendikal Platformu\' tarafından düzenlenen yürüyüş,  Dereboyu bölgesinden başlayarak Cumhuriyet Meclisi önünde devam etti. \'Kıbrıs’ta barış engellenemez\' sloganı atan eylemciler, döviz nedeniyle ekonomik zorluk çektiklerini ifade etti.
Eylem sırasında yapılan konuşmalarda ise, \'Ekonomik krizden çıkış yolunun birleşik federal Kıbrıs olduğu\' savunuldu.

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