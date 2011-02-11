Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen görevden alındı

T24 - Ankara, pankartlı protesto eyleminin ardından KKTC’ye 6 ay önce atanan Büyükelçi Kaya Türkmen’in yerine, Ada’daki Yardım Heyeti Başkanı Halil İbrahim Akça’yı getirdi. KKTC kulislerinde, bu değişim Başbakan Erdoğan’ı çok kızdıran pankartlara tepki olarak yorumlandı. Bu değişiklikle Türkiye ayrıca, ‘sıkı para polikası uygulamayı sürdüreceği’ mesajı verdi.



Türkiye ve KKTC arasında protesto eylemiyle başlayan gerginlik sürerken, tasarruf politikasında kararlı olduğunu göstermek isteyen Ankara, KKTC’ye 6 ay önce atanan Büyükelçi Kaya Türkmen’in yerine, KKTC’deki yardım heyeti başkanı Halil İbrahim Akça’yı atadı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Türkiye, Ada’daki protestoların hedefi olan Akça’yı büyükelçi atayarak KKTC’ye, “Sıkı para politikası uygulamaya devam edeceğiz. Siz de hükümet olarak tasarruf politikanızı sürdürün” mesajı verdi. Yapılanın, “Görevden alma değil görev değişikliği” olduğunu belirten Dışişleri, gerekçeyi de “Yardım konularının tek elden eşgüdümünün sağlaması” olarak açıkladı. Bir diğer gerekçe ise Türkmen’in, yurt dışındaki 5 yıllık görev süresini doldurmuş olması olarak gösterildi.

Halkın öfkesi vardı



Türkiye’nin, sıkı para politikasına karşı KKTC’de başta sendikalar olmak üzere toplum kesimlerinden yükselen tepkilere rağmen bu atamanın yapılması KKTC hükümetini de düşündürüyor. Akça’nın, büyükelçilik agremanının kabul edilmeyeceği iddiaları da gündeme geldi. Ancak KKTC diplomatik kaynakları, bu iddiayı yalanlayarak şunları söylediler: “Akça’ya karşı halkın öfkesi vardı. Kendisine haksızlık etmek istemeyiz. Belki de kendisi yardım heyetinin görünen yüzüydü. Büyükelçiliği de kabul edilecektir. Türkiye’nin atadığı bir büyükelçiyi kabul etmeme gibi bir uygulama sözkonusu olmaz. Zaten Türkiye ve yavru vatan ilişkileri o noktaya gelirse bize çok zarar verir. Böyle bir şey olursa Rum tarafı sonuna kadar istismar eder.”





Üçlü kararname



Diplomasi kökenli olmayan Akça’nın büyükelçi olarak atanması için üçlü kararname yayınlanacak. Ardından da KKTC’den Akça için agreman istenecek. Agremanın gelmesinden sonra Akça, büyükelçi olarak KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na güven mektubunu sunacak.

13’üncü maaş krizi



KKTC’de geçen hafta sendikaların düzenlediği Toplumsal Varoluş Mitingi’nde Türkiye karşıtı açılan, ‘Ne memurunu, ne paranı, ne askerini istiyoruz’ ve ‘Bizi mi kurtardınız? Has…tir’ yazılı pankartlar iki ülke arasında gerginliğe neden olmuştu. Pankartlarda yer alan hakaret içerikli ifadelere Başbakan Tayyip Erdoğan, “Güney’le beraber provokatif eylemler yapıyorlar. Türkiye’ye karşı böyle bir eyleme hakları yoktur. En düşük memurları 10 bin liraya yakın para alıyor. Üstelik yılda 13 maaş alıyorlar” sözleriyle tepki verdi. KKTC’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in, “Bize hakaret ediyorlar, iki gün sonra gönderdiğimiz parayı alıyorlar” sözleri gerginliği tırmandırdı. Türk hükümeti, açılan pankartlar nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Başbakan İrsen Küçük’ü göreve çağırdı. Ankara’da bakanlar, “Bu pankartlara bizden önce KKTC Cumhurbaşkanı ve Başbakanı tepki göstermeliydi” yorumunu yaptılar. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ise yaptığı açıklamalarda, “Türkiye’nin bu tavrı Rumların elini güçlendiriyor” dedi.





Master’ı bütçe açıkları



1963 Sivas doğumlu olan Halil İbrahim Akça, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nden 1988 yılında mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı’nda 1989 yılında Planlama Uzman Yardımcısı olarak işe başlayan Akça, 1992-1994 yılları arasında ABD’de University of Delaware’de Ekonomi Master’ı yaptı. Akça, 1996 yılında Planlama Uzmanı oldu. Master araştırmasını Bütçe Açıklarının Enflasyon Üzerindeki Etkisi, uzmanlık tezini ise Türkiye’de Döviz Kurunun Belirleyicileri konusunda yaptı. 1996-1997 yıllarında Maliye Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak, 1997 yılında Emekli Sandığı Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 2002 yılından DPT’de Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Akça, Türkiye Cumhuriyeti adına KKTC Teknik Heyet Başkanlığı ve E-Dönüşüm Türkiye İcra Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor. Akça, evli ve 3 çocuk babası.





