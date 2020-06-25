Leeds United tribününde Usame Bin Ladin fotoğrafı

İngiltere'de bir Leeds United taraftarı maç için tribüne koyulan karton taraftarlara Usame Bin Ladin'in fotoğrafını gönderdi.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle tribünler karton taraftarlara kaldı. Hemen hemen tüm kulüpler bu uygulamaya giderken İngiltere'de skandal niteliğinde bir olay yaşandı. Championship'te şampiyonluk mücadelesi veren Leeds United'ta El Kaide terör örgütünün öldürülen lideri Usame Bin Ladin'in karton fotoğrafını tribüne yerleştirildi.

Kulüp, boş koltuklar için taraftarlardan kendilerinin veya sevdiklerinin fotoğraflarını istedi. Bir taraftar ise Ladin'in fotoğrafını gönderdi ve olay sonrası poster kaldırıldı.

Leeds, kalan beş iç saha maçı için 15 bin koltuk olacağını ve her bir karton taraftarın 25 sterline mal olacağını söyledi.

11 Eylül saldırıları sonucu uçakları kaçıran 19 saldırgan hariç, New York, Washington ve Pennsylvania'da toplam 2 bin 977 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırılarıysa El-Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin üstlenmişti