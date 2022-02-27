Leeds United, Marcelo Bielsa ile yollarını ayırdı

Leeds United, yaptığı açıklama Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa ise yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Premier Lig'de üst üste kötü sonuçlar alan Leeds United'da işler yolunda gitmiyor. Son 6 maçtan yalnızca 1 puan çıkarabilen Leeds United'da 23 puanla 16. sırada yer alırken Bielsa'nın görevine son verildi.

Marcelo Bielsa, Leeds United'ın başına 2018 yazında geçti. O döneme kadar Championship'te orta sıralardan kurtulamayan Leeds, Bielsa'nın ilk sezonunda ligi üçüncü bitirerek play-off'a kaldı ancak elendi.

Bir sonraki sezon ligi 93 puanla şampiyon bitiren Leeds, Premier Lig'e yükseldi ve İngiliz ekibinin 16 yıllık özlemi Arjantinli teknik direktörle bitti.

Premier Lig'deki ilk sezonunda 59 puanla ligi 9. sırada bitiren Leeds aynı performansı bu sezona yansıtamadı.

Jesse March ile anlaşıldı

İddiaya göre Leeds United, Bielsa'nın yerine ABD'li teknik adam Jesse March ile anlaştı.

2019-21 yılları arasında Salzburg'u çalıştırmış ve daha sonra Leipzig'e imza atmıştı. Marsch'ın Leipzig macerası 5 ay sürdü. 48 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı şu anda boşta.

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