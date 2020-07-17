Leeds United, 16 yıl sonra Premier Lig'de!

Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa'nın çalıştırdığı Leeds United yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek.

İngiltere Championship'te 45. haftanın açılış maçında Slaven Bilic'in çalıştırdığı West Bromwich Albion, Huddersfield deplasmanına konuk oldu.

Ev sahibi ekip 4. dakikada Willock'ın golüyle öne geçerken, konuk ekip 42. dakikada Dara O'Shea ile beraberliği yakaladı.

Huddersfield 86. dakikada Emile Smith Rowe'un golüyle galibiyete uzanırken, West Bromwich Albion'ın beş puan önünde zirvede yer alan Leeds United da bu sonuçla şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.