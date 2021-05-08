Lee idam edildikten 4 yıl sonra cinayet silahında başkasının genetik materyali bulundu

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22 yıl boyunca suçsuz olduğunu savunan bir mahkumun kullandığı iddia edilen cinayet silahında idam edilmesinden 4 yıl sonra başka bir kişinin DNA'sı bulundu.

Ledell Lee, BBC'ye verdiği son röportajında, "Son sözlerim hep söylediğim şeyin aynısı olacak; ben masum bir adamım" demişti. Lee, bu açıklamalardan günler sonra ABD'nin Arkansas eyaletinde ölümcül doz ile idam edildi.

İdamdan 4 yıl sonra Innocence Project ve ABD Sivil Özgürlükler Birliği'ne bağlı avukatlar, cinayet silahında başka birinin genetik materyalinin bulunduğunu bildirdi. Silaha idamdan önce böyle bir inceleme yapılmadığı belirtildi. Cinayet silahındaki materyalin kime ait olduğunun tespit edilebilmesi için veriler ulusal suç veri tabanına eklendi.

The Washington Post'un aktardığına göre Innocence Project ve ABD Sivil Özgürlükler Birliği daha önce Lee'nin idam edildiği gün de dahil olmak üzere DNA testi yapılması için birçok kez başvuru yaptı.

Innocence Project'e göre Lee'nin cinayet işlediğine dair hiç fiziksel kanıt sunulmamıştı.