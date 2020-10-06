Led Zeppelin, 'Stairway to Heaven' hakkındaki eser hırsızlığı davasını kazandı

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Britanyalı rock grubu Led Zeppelin, "Stairway to Heaven" şarkısınının girişindeki gitar riffini 'çaldığı' iddiasıyla uzun süredir devam eden eser hırsızlığı davasını kazandı.

ABD Yüksek Mahkemesi ilgili davaya bakmayı reddetti. Bu, istinaf mahkemesinin Mart 2020'de Led Zeppelin lehine verdiği kararın resmileştiği anlamına geliyor.

Rock müzik tarihinin en tanınan gitar girişlerinden birini Robert Plant ve Jimmy Page'in ABD'li grup Spirit'in "Taurus" şarkısından çaldığı iddia ediliyordu.

Spirit, 1968 yılında Led Zeppelin'in konserlerine ön grup olarak çıkıyordu. Ancak 2016'da Led Zeppelin'in gitaristi Page, "Taurus" parçasını yakın zamana kadar duymadığını ifade etmişti.

Los Angeles'ta juri, iki şarkı arasında bilinçli olsa da olmasa benzerlikler olduğuna karar vermişti.