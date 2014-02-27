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Ekonomi
Deutsche Welle

LED ile gelen başarı

AB, akkor ampullere yasak getirdiğinden beri LED aydınlatma sistemlerine ilgi artıyor. 2006 yılında LED Linear adlı firma da bundan kârlı çıkanlardan. Firmanın cirosu milyon eurolarla ifade ediliyor.

27 Şubat 2014 09:58


LED Linear adlı firmadan Jan Weßels, ürün paletindeki aydınlatma sistemlerinin nihai montajı hakkında bilgi veriyor: "Bu, eloksal alüminyum… Dış gövdeler için çok fazla çeşidimiz var. 42'ye 42 milimetreden 70'e 66 milimetrelik ölçülerde… Ayrıca içine LED bantlarını yapıştırdığımız çok farklı ek parçalar var. Daha sonra kablo bağlantıları yapılıyor. Güç kaynaklı LED bandı daha sonra profile vidalanıyor. Sonra bu iki parça yani ek ve dış profil bir araya getiriliyor. Tıpkı bir lego sistemi gibi…“

Neukirchen-Vluyn merkezli firmanın diyot lambaları dünya genelinde yolcu gemilerinden galeri ve otellere kadar pek çok yerde kullanılıyor. Firmanın iki yöneticisi Carsten Schaffarz ve Michael Kramer, 2006 yılında firmayı kurduğunda oldukça mütevazı başlamışlardı. Kramer, bir şekilde başlamak zorunda olduklarını ifade ediyor: "Bay Schaffarz‘ın garajını ve oturma odasını kullanıma sunmasıyla ortaya çıkmış oldu. Böylece prensipte serbest çalışmaya başladık.“

Bira masası ve bankların yer aldığı iş yeri görünümü verilmiş bir yer. Ancak Kramer, Schaffarz ile birlikte o dönem LED aydınlatma sistemlerinin geleceği olduğuna ve piyasada bir boşluğu kapatabileceğine inandıklarını söylüyor.

Kramer, "O dönem, çalışmalarımıza ışıklı reklam tabelaları ve yolcu gemileriyle başladık. Özellikle ambiyans ve dekoratif aydınlatma alanında. Bu, dış alanlar için uygun olduğu anlamına geliyor. Aynı zamanda su da geçirmiyor" diyor.

Daha ilk yılda garajda kurdukları firma çalışmanın karşılığını almış. Kramer, ilk yıl elde ettikleri cironun 400 bin euro civarında olduğunu belirtiyor: "Metre başına fiyattan yola çıkarsak o zaman sanırım bir metre 80-100 euro kadardı. Bundan 4 kilometre uzunluğunda bir doğrusal ışık ortaya çıkabilir.“

80'den fazla çalışanı var

Firma artık yılda 500 kilometreden fazla edecek aydınlatma sistemi üretiyor. İki çalışanla iş hayatına başlayan firmanın şimdi 80'den fazla çalışanı var. Yıllık ciro ise artık 2 haneli milyon eurolarla ifade ediliyor. Bunun yüzde 80'i ihracattan geliyor çünkü tüm dünyadan müşteriler firmadan aydınlatma sistemleri sipariş ediyor.

Kramer, "Bizim için özel kullanım alanları örneğin galerilerde resim aydınlatma ya da otel aydınlatmaları. Abu Dabi'deki bir otele 50 kilometre uzunluğunda aydınlatma sistemleri yerleştirdik. Oradaki 5 ya da 6 yıldızlı diğer oteller de bizim aydınlatma sistemlerimizle donatıldı" şeklinde konuşuyor.

Öte yandan ünlü modacı Karl Lagerfeld'in mağazaları ve Londra'nın tanınmış mağazalarından Harrods da aydınlatma için firmaya başvuranlardan. Kramer dahası da olduğunu ifade ediyor: "Örneğin Frankfurt'taki Avrupa Merkez Bankası’nın dış cephe aydınlatmasını biz yaptık.“

Kramer, gelişmiş aydınlatma ürünlerine her zaman ihtiyaç olacağına daha işin başında inandıklarını bir kez daha vurguluyor. Firma sadece sekiz yıl içinde uluslararası rekabette önemli bir konuma ulaştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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