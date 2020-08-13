Led By Donkeys, Britanya lideri Jonhson'ı dev reklam panosundan hedef aldı: Beceriksiz

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Kampanya grubu Led By Donkeys, dev bir reklam panosu kiralayarak Koronavirüs sürecini yönetme biçimi sebebiyle Britanya Başbakanı Boris Johnson'ı hedef aldı.

Reklam panosunda Johnson'ın 2012 Olimpiyat Oyunları sırasında bir ipe takılı şekilde havadan meydana inerken asılı kaldığı anın fotoğrafına yer verildi. Fotoğrafın orjinalinde Britanya liderinin ellerinde Birleşik Krallık bayrağı bulunuyordu. Led By Donkeys bunları ''Geç karantina'' ve ''Avrupa'daki en yüksek ölü sayısı'' yazılı iki kırmızı bayrakla değiştirdi.

Kensington'da bulunan reklam panosunda Johnson'ın fotoğrafının yanında ''Beceriksiz.'' ifadesi yer alıyor.

Britanya'da 313 bin 798 yeni tip Koronavirüs vakası tespit edilirken 41 bin 329 kişi hayatını kaybetti. Bu verilere göre Britanya, en çok Covid-19 kaynaklı ölümün yaşandığı Avrupa ülkesi oldu.