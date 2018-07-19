LeBron'un takım arkadaşı Fenerbahçe'ye geliyor

Turkish Airlines Euroleague'in son finalisti Fenerbahçe, oyun kurucu pozisyonunu Los Angeles Lakers'tan Tyler Ennis ile doldurmak üzere.

beIN Sports'ta yer alan habere göre; Brad Wanamaker'ın ayrılığı sonrasında oyun kurucu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transferde sona geldi. NBA'de son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Tyler Ennis'e iki yıllık sözleşme teklifi yapan sarı - lacivertliler, imzaya yakın.

Yaz döneminde ilk olarak Malcolm Delaney'ye teklif yapan Fenerbahçe, oyuncunun Çin Ligi'nden gelen yüksek teklifin karşılanmasını beklemesiyle bu transferden vazgeçti. Milos Teodosic'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp NBA'de kalmayı tercih etmesiyle Avrupa piyasasında seçenekleri azalan sarı - lacivertliler, Amerika'da sözleşmesi biten oyunculara yöneldi.

Özellikle adam değişme savunmasında fiziksel sıkıntı yaşayabileceği öngörülen Shane Larkin'i listesine almayan Fenerbahçe, Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin yakından tanıdığı bir isme gitti. Kanada Basketbol Federasyonu'nun danışmanları arasında yer alan Gherardini, Kanadalı Tyler Ennis'e teklif yaptı.

1994 doğumlu oyun kurucu, Syracuse Üniversite'sinde geçirdiği bir sezonun ardından NBA Draft'ında 18. sıradan seçilmişti. Phoenix, Milwaukee, Houston ve Los Angeles Lakers ile NBA'de toplam 186 maça çıkan Kanadalı, 4.2 sayı ve 1.9 asist ortalamaları tutturdu. 1.91 boyundaki guardın teklifi kabul edip, iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.Turkish Airlines Euroleague'in son finalisti Fenerbahçe, oyun kurucu pozisyonunu Los Angeles Lakers'tan Tyler Ennis ile doldurmak üzere.

Brad Wanamaker'ın ayrılığı sonrasında oyun kurucu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, transferde sona geldi. NBA'de son olarak Los Angeles Lakers forması giyen Tyler Ennis'e iki yıllık sözleşme teklifi yapan sarı - lacivertliler, imzaya yakın.

Yaz döneminde ilk olarak Malcolm Delaney'ye teklif yapan Fenerbahçe, oyuncunun Çin Ligi'nden gelen yüksek teklifin karşılanmasını beklemesiyle bu transferden vazgeçti. Milos Teodosic'in sözleşmesindeki opsiyonu kullanıp NBA'de kalmayı tercih etmesiyle Avrupa piyasasında seçenekleri azalan sarı - lacivertliler, Amerika'da sözleşmesi biten oyunculara yöneldi.

Özellikle adam değişme savunmasında fiziken sıkıntı yaşayabileceği öngörülen Shane Larkin'i listesine almayan Fenerbahçe, Genel Menajer Maurizio Gherardini'nin yakından tanıdığı bir isme gitti. Kanada Basketbol Federasyonu'nun danışmanları arasında yer alan Gherardini, Kanadalı Tyler Ennis'e teklif yaptı.

1994 doğumlu oyun kurucu, Syracuse Üniversite'sinde geçirdiği bir sezonun ardından NBA Draft'ında 18. sıradan seçilmişti. Phoenix, Milwaukee, Houston ve Los Angeles Lakers ile NBA'de toplam 186 maça çıkan Kanadalı, 4.2 sayı ve 1.9 asist ortalamaları tutturdu. 1.91 boyundaki guardın teklifi kabul edip, iki yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.