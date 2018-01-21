LeBron'lı Cavs, Oklahoma'ya farklı kaybetti

Oklahoma City Thunder, dört oyuncusunun 20 sayının üstünde skor ürettiği maçta Cleveland Cavaliers deplasmanından 148-124 galip ayrıldı.

Art arda 4. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 36 sayı 7 ribaunt, Russell Westbrook 23 sayı 20 asist 9 ribaunt, Carmelo Anthony 29 sayı 10 ribaunt ve Steven Adams 25 sayı 10 ribauntla oynadı.

Kariyeri boyunca forma giydiği takımlarda ilk kez kendi potasında bu kadar fazla sayı gören Cleveland'ın yıldızı LeBron James, karşılaşmayı 18 sayı ve 7 asistle tamamladı.

Ev sahibi ekipte Isaiah Thomas 24, Jae Crowder ise 17 sayı attı. Yaklaşık 4 dakika süre alan Cedi Osman ise 2 sayı kaydetti.