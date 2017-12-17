LeBron'dan Cedi Osman’a övgü

Cleveland Cavaliers'ın evinde Utah Jazz'ı 109-100 mağlup ettiği maçta 10 sayı kaydederek, bu sezon başladığı NBA kariyerinde ilk kez çift haneli sayılara ulaşan Cedi Osman'ın performansı, LeBron James tarafından övgüyle karşılandı.

Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan LeBron, Cedi'nin uzun süre profesyonel seviyede basketbol oynadıktan sonra aralarına katıldığını belirterek, "Cedi'yi draft ettiğimizde nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Buraya gelmesi birkaç yıl aldı ama artık aramızda olduğumuz için mutluyuz. Cedi, hızlı öğrenen bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı basketbolcuların belli temel bilgilere sahip şekilde NBA'ye adım attığını ve Cedi'nin de böyle bir isim olduğunu ifade eden yıldız basketbolcu, "Ligimize gelen Avrupalı oyuncular ne zaman çembere gidileceğini, ne zaman pas verileceğini veya ne zaman şut atılması gerektiğini iyi biliyor. Basketbolun temel bilgilerini öğrenerek buraya geliyorlar. Cedi de basketbolun nasıl oynandığını biliyor. Onun gelişiyle çok iyi bir oyuncu kazandık." diye konuştu.

Cedi Osman, sezonun geride kalan bölümünde Cleveland Cavaliers formasıyla 22 maçta ortalama 7.5 dakika süre alarak takımına 2.2 sayı, 1.7 ribaunt ve 0.2 asist ortalamalarıyla katkı sağladı.