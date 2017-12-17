T24 LogoT24 Logo
Spor

LeBron'dan Cedi Osman’a övgü

Cleveland Cavaliers'ın yıldızı, takıma bu sezon katılan milli basketbolcunun gelişimi hakkında olumlu sözler sarf etti

17 Aralık 2017 17:59

Cleveland Cavaliers'ın evinde Utah Jazz'ı 109-100 mağlup ettiği maçta 10 sayı kaydederek, bu sezon başladığı NBA kariyerinde ilk kez çift haneli sayılara ulaşan Cedi Osman'ın performansı, LeBron James tarafından övgüyle karşılandı.

Maç sonunda gazetecilere açıklamalarda bulunan LeBron, Cedi'nin uzun süre profesyonel seviyede basketbol oynadıktan sonra aralarına katıldığını belirterek, "Cedi'yi draft ettiğimizde nasıl bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Buraya gelmesi birkaç yıl aldı ama artık aramızda olduğumuz için mutluyuz. Cedi, hızlı öğrenen bir oyuncu." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupalı basketbolcuların belli temel bilgilere sahip şekilde NBA'ye adım attığını ve Cedi'nin de böyle bir isim olduğunu ifade eden yıldız basketbolcu, "Ligimize gelen Avrupalı oyuncular ne zaman çembere gidileceğini, ne zaman pas verileceğini veya ne zaman şut atılması gerektiğini iyi biliyor. Basketbolun temel bilgilerini öğrenerek buraya geliyorlar. Cedi de basketbolun nasıl oynandığını biliyor. Onun gelişiyle çok iyi bir oyuncu kazandık." diye konuştu.

Cedi Osman, sezonun geride kalan bölümünde Cleveland Cavaliers formasıyla 22 maçta ortalama 7.5 dakika süre alarak takımına 2.2 sayı, 1.7 ribaunt ve 0.2 asist ortalamalarıyla katkı sağladı.

ETİKETLER

Cedi Osman10 sayıNBALeBronAçıklamaÖvgü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24