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Spor

LeBron James'li Lakers kötü başladı

İSTANBUL,(DHA) LeBron James'in formasını giydiği Los Angeles Lakers NBA'de çıktığı ilk karşılaşmada Portland Trail Blazers'a 128-119'luk skorla kaybetti

19 Ekim 2018 12:50

İSTANBUL,(DHA)

LeBron James\'in formasını giydiği Los Angeles Lakers NBA\'de çıktığı ilk karşılaşmada Portland Trail Blazers\'a 128-119\'luk skorla kaybetti. 
İlk çeyrek sonucu 34-31 Portland Trail Blazers\'ın üstünlüğüyle sonra ererken, ev sahibi ekip devre arasına da 65-63\'lük üstünlükle girdi. 3\'üncü çeyrekte Portland Trail Blazers\'ın 93-91\'lik üstünlüğü devam ederken, 4\'üncü çeyrekte ise ev sahibi farkı açarak karşılaşmayı 128-119\'luk skorla kazandı. 
33 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James, karşılaşmada 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı. 
Los Angeles Lakers, bir sonraki maçını pazartesi günü TSİ 05.30\'da Houston Rockets ile kendi sahasında oynayacak. 

(FOTOĞRAFLI)
 

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