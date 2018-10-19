LeBron James'li Lakers kötü başladı

İSTANBUL,(DHA)

LeBron James\'in formasını giydiği Los Angeles Lakers NBA\'de çıktığı ilk karşılaşmada Portland Trail Blazers\'a 128-119\'luk skorla kaybetti.

İlk çeyrek sonucu 34-31 Portland Trail Blazers\'ın üstünlüğüyle sonra ererken, ev sahibi ekip devre arasına da 65-63\'lük üstünlükle girdi. 3\'üncü çeyrekte Portland Trail Blazers\'ın 93-91\'lik üstünlüğü devam ederken, 4\'üncü çeyrekte ise ev sahibi farkı açarak karşılaşmayı 128-119\'luk skorla kazandı.

33 yaşındaki yıldız basketbolcu LeBron James, karşılaşmada 26 sayı, 12 ribaunt, 6 asist ve 1 top çalma ile oynadı.

Los Angeles Lakers, bir sonraki maçını pazartesi günü TSİ 05.30\'da Houston Rockets ile kendi sahasında oynayacak.

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