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Spor

LeBron James'li Cleveland'dan muhteşem dönüş

Cleveland'ı sırtlayan LeBron James, Golden State potasına 32 sayı bıraktı

09 Haziran 2016 12:19

NBA final serisinde, Cleveland Cavaliers muhteşem bir dönüş yaptı. Golden State Warriors'a karşı ilk iki maçı kaybeden Cleveland, evi The Quicken Loans Arena'ya taşınan serinin 3. maçını 30 sayı farkla kazandı: 120-90

Golden State potasına 32 sayı bırakan LeBron James ve 30 sayılık katkı yapan Kyrie Irving, gecenin yıldızlarıydı.

Golden State'in süper yıldızı Stephen Curry 19 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

Serinin 4. maçına yine Cleveland ev sahipliği yapacak. Mücadele, cumayı cumartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'da.

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