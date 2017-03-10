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Spor

LeBron James'in 50. kariyer "triple-double"ı galibiyete yetmedi

LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi

10 Mart 2017 14:29

Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, deplasmanda Detroit Pistons'a 106-101 yenildikleri karşılaşmada kariyerinin 50'nci "triple-double"ını yaptı.

Son 4 maçta 3. kez kazanan Pistons'ta Reggie Jackson 21 sayı atarken, Andre Drummond ise 20 sayı, 16 ribauntluk performansıyla "double-double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon 3'ü üst üste olmak üzere 21. kez kaybeden Cavaliers'ta ise all-star oyuncu LeBron James'in 29 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cavaliers'ta Kyrie Irving ise 27 sayıyla oynadı.

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Cleveland CavaliersLeBron JamesDetroit Pistons

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