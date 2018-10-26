LeBron James, Los Angeles Lakers formasıyla ilk galibiyetini aldı

İSTANBUL,(DHA)

LeBron James\'in formasını giydiği Los Angeles Lakers, Denver Nuggets\'ı 121-114 mağlup etti. Lakers formasıyla ilk galibiyetini alan LeBron, ilk Triple-Double\'ını da Staples Center\'da yaptı.

Denver Nuggets\'ı mağlup ederek NBA\'de bu sezon 2\'nci galibiyetine ulaşan Los Angeles Lakers\'ın yıldız oyuncusu LeBron James, karşılaşmada 28 sayı, 11 ribaunt ve 11 asistle yeni takımındaki ilk, kariyerindeki ise 74\'üncü Triple-Double\'ını yaptı.

İlk çeyrek sonucu 22-26 Denver Nuggets\'ın üstünlüğüyle sonra ererken, ev sahibi ekip devre arasına 58-57\'lik üstünlükle girdi. 3\'üncü çeyrekte Denver Nuggets\'ın 87-89\'luk üstünlüğü bulunurken, 4\'üncü çeyrekte ise Los Angeles Lakers farkı açarak karşılaşmayı 121-114\'lük skorla kazandı.

Los Angeles Lakers, bir sonraki maçını pazar günü TSİ 03.30\'da Spurs ile oynayacak.