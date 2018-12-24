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Spor

LeBron James, Instagram'da paylaştığı 'Yahudi parası' sözleri için özür diledi

"Sözlerin iltifat olduğunu düşünmüştüm ve açık ki birçok insanın gözünde bu böyle değilmiş"

25 Aralık 2018 01:08

Amerikan Basketbol Ligi NBA'in en büyük yıldızlarından LeBron James, içinde "Yahudi parası" ifadesi geçen şarkının sözlerini Instagram hesabından paylaşmasının ardından, gelen tepkiler üzerine özür diledi.

James sözlerin iltifat olduğunu düşündüğünü ve Yahudiler için aşağılayıcı anlam taşıdığını bilmediğini ifade etti.

Basketbol yıldızı, Cumartesi günü 45,8 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabında ABD'li rap şarkıcısı 21 Savage'in şarkısının "Yahudi parası alıyoruz, her şey koşer (Yahudi din kurallarına göre hazırlanmış yiyecek ve içecek)" sözlerini paylaşmıştı.

ESPN'e yaptığı açıklamada James "Birilerini kırdıysam özür dilerim. Şarkı sözlerini paylaşma nedenim bu değildi. Her zaman şarkı sözleri paylaşıyorum. Araba kullanırken güzel müzik dinliyorum ve paylaşımım da bunun bir yan ürünüydü. Sözlerin iltifat olduğunu düşünmüştüm ve açık ki birçok insanın gözünde bu böyle değilmiş" dedi.

Paylaşıma tepki gösterenlerden biri de ABD'li gazeteci Darren Rovell oldu. Rovell sözlerin Yahudiler'e hakaret içerdiğini iddia etti.

Rovell "Bu sözler iltifat gibi görülebilir, ABD nüfusu içindeki oranlarına kıyasla Yahudilerin ülkenin en zenginleri arasında önemli bir yeri var. Ama 'Yahudi parası' aslında tarih boyunca Yahudilere nefret güdülmesine neden olmuş, aşağılayıcı bir ifade. Nazilerin Yahudi nefretini de beslemiş ve Yahudilerin para için her şeyi yapabileceği klişesinin yerleşmesine hizmet etmiştir" dedi.

Ancak Rovell LeBron'u özründen ötürü kutladı.

Birçok hayranı da James'e destek veren mesajlar attı.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yesterday, I saw that LeBron James posted this on Instagram. He was quoting lyrics from @21savage. “Getting that Jewish money” might be seen as a compliment, as in Jews disproportionate to their population (1.4% of the US), on average, have a significant place among the nation’s most wealthy individuals. The issue is that “Jewish money” is actually a derogatory term that, throughout the history of the Jews, has led to hate. It contributed to hate by the Nazis and along with the long nose in cartoons, it contributed to a stereotype that Jews would do anything for money. I spent all day yesterday battling people on Twitter about why the lyrics were not OK and why quoting the lyrics didn’t absolve LeBron from responsibility. As I expected, last night LeBron told @davemcten he was apologizing if he offended anyone. It was an uphill battle yesterday, but LeBron knows simply acknowledging a mistake goes a long way into helping people understand the other side of “the coin.”

Darren Rovell (@darrenrovell)'in paylaştığı bir gönderi ()

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LeBron Jamesyahudiyahudi parasıkoşer21 SavageDarren Rovell
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