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Spor

Lebron James ile atışan taraftarlar karşılaşmadan çıkarıldı

02 Şubat 2021 14:51

T24 Dış Haberler

Los Angeles Lakers'ın Atlanta Hawks ile deplasmanda oynadığı NBA normal sezon karşılaşmasında Lebron James'e laf atan bir çift maçtan çıkarıldı.

4. çeyrekte taraftarların laf atmasına James de karşılık verdi. Hakemler saati durdurdu ve saha kenarı koltukları bulunan çiftin yanına güvenlik geldi.

Yayında maskesini çıkarmış kadının James'e doğru bağırdığı görülüyor. Kadın, güvenlik geldikten sonra "O bir g.t gibi davranıyordu ve şimdi bizi suçluyorlar. Bu bir şaka olmalı" diye bağırdı.

Atlanta, maçtan 4 kişinin çıkarıldığını doğruladı. Çıkarılanlardan biri korta dönüp el hareketi yaptı.

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