Lebaleb kongreler: Muhalefet neden eleştiriyor, AKP nasıl savunuyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle, restoran-kafelerden, sendika ve dernek genel kurullarına kadar kalabalık ortamlardaki faaliyetlere kısıtlama getirilirken AKP il kongrelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deyişiyle "lebalep" dolu salonlarda yapılması siyasetin de tartışma konusu.

Muhalefet, salgın kısıtlamaları nedeniyle esnaf işyerlerini kapatmak zorunda kalmışken, Erdoğan'ın katılımıyla kapalı salonlarda kalabalık kongreler yapmasına tepkili.

Hatta kimi muhalefet sözcüleri, bazı bölgelerdeki vaka sayılarındaki artışta, bu kongrelerin payının büyük olduğu görüşünde.

Eleştirilerin odağındaki AKP ise kongrelerde önlemlere uyulmaya çalışıldığını, geçmiş yıllardaki gibi "izleyici taşınmadığını" savunmasını yaparken, izdiham görüntülerini, "Cumhurbaşkanı'na vatandaşın gösterdiği teveccühe" bağlıyor.

Türkiye'de günlük Koronavirüs vaka sayısının 30 binin üstüne çıktığı Aralık ayı başından bu yana hafta içi saat 21.00'den sabah 05.00'e kadar, hafta sonları da 10.00-17.00 saatleri arasındaki market alışverişi dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

Salgın nedeniyle restoran ve kafelere sadece paket servis izni verilirken, eğlence sektörü ise tamamen kapalı.

Türkiye yeni yıla da sokak kısıtlaması ile girdi.

Salgın nedeniyle mevlit, taziye, gün, yılbaşı kutlamaları yapılamazken, cenaze namazları da 30 kişi ile sınırlandı, nikahlara katılım sayılarında da benzer kısıtlamalara gidildi.

Sendika, derneklerin genel kurulları ertelenirken, siyasi parti kongreleri bu kısıtlamalardan muaf tutuldu.

Salgın nedeniyle CHP ve İYİ Parti geçen yıl kongrelerini açık havada ve sadece delege katılımıyla yaparken, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi de seyircisiz gerçekleşirdi.

AKP iki kez ara verdi

AKP ise Mart ayında yapılması planlanan 7. Olağan Büyük Kongre'ye dönük il ve ilçe kongrelerine salgın nedeniyle iki kez ara vermek zorunda kaldı.

18 Ekim'de Şırnak'ta başlayan il kongrelerine, 22 Kasım'da yapılan Isparta, Burdur, Gümüşhane, Sinop ve Kastamonu kongrelerinin ardından vaka sayılarındaki artış nedeniyle ara verildi.

AKP'nin 13 Ocak'ta yeniden başlayan ve birden fazla ilde aynı anda yapılan il kongreleri süreci bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bizzat katılacağı İstanbul il kongresi ile sona eriyor.

Kalabalık kongreler tartışma yarattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta memleketi Rize olmak üzere bazı il kongrelerine bizzat katılırken, eşzamanlı yapılan il kongrelerine de telekonferans yöntemiyle bağlanıyor.

Erdoğan, salgın koşullarına rağmen bu kongrelere kalabalık katılımdan övgüyle söz ediyor.

Twitter / AK Parti

Erdoğan 15 Şubat'ta Rize il kongresinde "Salgının olduğu bir dönemde kongre yapıyoruz ve Rize'de salon lebaleb dolu" sözleri nedeniyle muhalefetin tepkisini çekti.

Muhalefet sözcüleri, bir yandan salgın önlemlerine uyulması çağrısı yapan Erdoğan'ın, sosyal mesafenin korunamadığı il kongrelerindeki kalabalıkla övünmesinin çelişki olduğunu ve yurttaşların kafasını karıştırdığına işaret ediyor.

Erdoğan'ın bu açıklamalarına ilk tepkiyi gösteren isimlerden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu tutumun sağlık çalışanları ve esnaflara haksızlık olduğu görüşünde:

"Virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarımızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Sen memnunsun da milyonlarca esnafımızın, vatandaşın günahı ne? Dükkânının kapısını açtırmayıp, açlığa mahkum ettiğiniz esnafı, çalışanları kongre salonlarını lebaleb doldurarak mı doyuracaksınız? Biz senin adına utanmaktan bıktık."

Kılıçdaroğlu: Orada Covid-19 olmuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta başında katıldığı İzmir İl Kongresi'nin yapıldığı salona girişte yaşanan "izdiham" görüntüleri dikkat çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, salı günü yaptığı grup toplantısında bu görüntülere göndermede bulunarak, tepki gösterdi:

"Malum kongreleri var. Onların deyimiyle 'lebaleb' dolu. Orada Covid-19 hiç olmuyor. O kongrelere gitmiyor, kahveci dükkanı açınca oraya gidiyor. Bunun tespitini Erdoğan yapıyor.

"Akla, mantığa bakın. Esnaf perişan. Bari HES kodu ile gelsinler. Kongreler lebaleb dolu. İki kişi lokantaya gidip yemek yesin yok olmuyor. Esnafın hali perişan. Bir çalışma diyor ki; lokantacılar esnaf 16 gün para girmezse bunlar batar. Kaç 16 gün geçti?"

AKP: Cumhurbaşkanına teveccüh oluyor

Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP sözcüleri ise "İnsan sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak kongreleri demokrasi şölenine çevirdiklerini" savunuyor.

Twitter / AK Parti

Erdoğan 17 Şubat'ta katıldığı Ankara il kongresinde muhalefetin eleştirilerine "AK Parti kongrelerine çamur atmasını doğrusu tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleriyle, önünü arkasını kırkıp kuşa çevirdikleri görüntüler üzerinden bizim şu coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Her seferinde iftiranın dozunu biraz daha artırsalar da milletimizin şahsımıza ve partimize yönelik teveccühünün önüne geçemiyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

AKP kaynakları, il kongrelerinde salgına dönük önlemlerin alındığını, ancak Erdoğan'ın katıldığı kongrelere ilginin büyük olması nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşandığını ifade ediyorlar.

Kongrelere görevliler, delegeler, kadın ve gençlik kolları ve sınırlı sayıda seyirci katılımı olduğunu söyleyen bazı AKP yöneticileri "Geçen yıllarda ilçelerden, başka illerden kongrelere izleyici taşınırdı. Salgın nedeniyle seyirci alınmıyor ya da çok çok sınırlı. Ama sadece delege, kadın, gençlik kollarından katılım olsa da en az 1.500 kişinin katılımıyla kongreler toplanıyor" görüşünü dile getiriyor.

https://twitter.com/Akparti/status/1359504230713810947/photo/2

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de ise 18 Şubat'ta gazetecilerin sorusu üzerine kongrelerde salgın önlemlerine "hassasiyet" gösterildiğini belirtirken, kalabalığın nedenini Erdoğan'a olan yoğun ilgiye bağladı:

"Çok büyük bir hassasiyet var. Ama Cumhurbaşkanımızın bizzat katıldığı kongrelerde insanlarımızın çok büyük teveccühü, büyük bir alaka oluyor. Yoksa derlenip, toplanıp oraya getirilmiş bir yapıdan bahsetmiyoruz."