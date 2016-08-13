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Bilim / Teknoloji

League of Legends’ın Türkiye’deki en iyileri karşı karşıya geliyor

Binlerce bilgisayar oyunu tutkununun beklediği karşılaşma, Lig TV’den ve LoLeSpor’un YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak

13 Ağustos 2016 17:12

Türkiye’deki binlerce çocuk bilgisayarda daha fazla vakit geçirmek için yaz tatilini annesiyle pazarlık yaparak geçirirken, oyun tutkularını profesyonel arenaya taşıyan iki büyük ekip LoL Türkiye Büyük Finali’nde kimin daha iyi olduğunu belirlemek için karşı karşıya geliyor.

Uzakdoğu’daki popülaritesi, düzenlenen turnuvaların kazananının ödülü başbakanın elinden alması ve onbinlerce insanın final maçları için statları doldurması şeklinde tezahür eden e-spor çılgınlığı, ülkemizde de etkilerini göstermeye başladı. League of Legends (LoL) 2016 Türkiye Büyük Finali (TBF), bugün saat 14.00’te 15 bin kişi kapasiteli Ülker Sports Arena’da oynanacak.

League of Legends‘ta Türkiye adına dönemin en iyi takımının belli olacağı final karşılaşmada, bir araya gelmelerinin ardından yeni koçlarına kavuşana kadar eleştiri oklarının hedefine oturan ancak sonrasında gösterdiği performansla gücüne kavuşan SuperMassive ve oyuncusu Naru’yu rakibine kaptırmasının ardından zor günler yaşayan Dark Passage karşı karşıya gelecek.

Yıldızlar karması olarak adlandırılan SuperMassive birçok önemli oyuncuyu bünyesinde bulundururken, finalin bir diğer ismi olan Dark Passage son şampiyon unvanı ile dikkat çekiyor.

Binlerce bilgisayar oyunu tutkununun merakla beklediği karşılaşma, Lig TV’den ve LoLeSpor’un YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.

 

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