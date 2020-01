League of Legends 'Türkiye Büyük Finali' biletleri 19 Temmuz’da satışta

Her yıl on binden fazla League of Legends ve espor tutkununu aynı mekanda buluşturan, milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan dev etkinliğin ilk grup biletleri 19 Temmuz’da satışa sunulacak.

Türkiye’nin en büyük espor etkinliği olan League of Legends Türkiye Büyük Finali 19 Ağustos Cumartesi günü Ülker Sports Arena’da gerçekleştirilecek.

League of Legends ve espor tutkunlarının heyecanla beklediği etkinliğin ilk grup biletleri 19 Temmuz’da Biletix üzerinden satışa sunulacak.

Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da kısa sürede tükenmesi beklenen etkinliğin biletleri 19 Temmuz ve 31 Temmuz olmak üzere iki grup halinde satışa sunulacak. İzleyicilerin sahne görüş açısına göre iki farklı kategoride tercih edebileceği biletlerin fiyatları birinci kategori için 40 TL, ikinci kategori için 30 TL olarak belirlendi.

Lig aşaması, çeyrek final ve yarı final aşamalarının ardından finale yükselen en iyi iki takımın mücadele edeceği dev etkinlikte beş maç üzerinden gerçekleşecek final karşılaşmasından zaferle ayrılan ekip, TBF 2017 Şampiyonu unvanıyla ülkemizi Dünya Şampiyonası’nda temsil etme hakkı kazanacak.