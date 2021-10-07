League of Legends | Galatasaray tur şansını zora soktu
Galatasaray, ana tabloya çıkma ihtimalini sürdürebilmek için gruptaki rakiplerinin diğer maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek
07 Ekim 2021 10:14
League of Legends Worlds 2021 ön elemeleri ikinci gün maçlarında Galatasaray Espor, çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Ön eleme aşamaları B Grubu'nda iki maçta aldığı iki galibiyetle lider başladığı Worlds 2021'de Galatasaray Espor, ikinci günde çıktığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
İlk maçta DetonatioN FocusMe takımı ile karşılaşan Galatasaray Espor, neredeyse hatasız oynayan rakibine karşı kaybeti. Günün ikinci maçında ise Cloud9 ile mücadele eden temsilcimiz, bu maçtan yenilgiye engel olamadı.
Ön eleme grubundaki maçlarını tamamlayan Galatasaray, ana tabloya çıkma ihtimalini sürdürebilmek için gruptaki rakiplerinin diğer maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek.
B Grubu'nda alınan bu sonuçlardan sonra Kuzey Amerika ekibi Cloud9, 3 maçta aldığı 3 galibiyetle liderliğe yükseldi. İkinci günün ardından puan tablosu şu şekilde:
"Gruplarda ilk sırayı alan takım direkt olarak ana elemelere katılma hakkını kazanacak. Gruplarını 3. ve 4. bitiren ekipler de playoff maçına çıkacak, bu maçın galibi ise diğer grubun 2.si ile bir başka playoff maçına çıkacak."