Le Pen'in dokunulmazlığını kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu bugün yapılan oylamada Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Marine Le Pen'in AP milletvekilliği dokunulmazlığı, IŞİD'e ait infaz fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaşmasına ilişkin soruşturma çerçevesinde kaldırıldı. Böylece Ulusal Cephe liderinin yargılanmasının önü de açılmış oldu.

Paris yakınlarındaki Nanterre Savcılığı 2015 yılında ‘internet üzerinden şiddet içeren resimler yayınladığı' gerekçesiyle aşırı sağcı parti lideri hakkında soruşturma başlatmıştı. Konu, öncesinde Hukuk Komisyonu'nda görüşülmüş 3 üyeye kaşılık 18 üye Le Pen'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy kullanmıştı.

Genel Kurul'da parlamenterler genellikle hukuk komisyonunun tavsiyesi yönündü oy kullanıyor.

Fransa'da şiddet içerikli görüntülerin yayılması suç ve 3 yıla kadar hapis ve 75 bin Euroya varan para cezasıyla cezalandırılabiliyor.

Soruşturmanın, ilk bölümünün nisan ayında ilk turu yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminden önce tamamlanması beklenmiyor. Aşırı sağcı aday Le Pen, son anketlerde ilk tur için yüzde 25 ile ilk sırada yer alırken, bağımsız aday Emmanuel Macron yüzde 24 ile onu izliyor. Muhafazakarların cumhurbaşkanı adayı François Fillon ise yaklaşık yüzde 21 ile üçüncü sırada yer alıyor. Ancak Le Pen ilk turda favori aday olsa da son turu geçebileceğine ihtimal verilmiyor.

Le Pen'in dokunulmazlığına mal olan paylaşım

48 yaşındaki Ulusal Cephe lideri 2015 yılının Aralık ayında Twitter hesabından IŞİD'in katlettiği kişilerin üç fotoğrafını yayınlamıştı. Resimlerden birinde 2014 yılında Suriye'de öldürülen Amerikalı gazeteci James Foley'in başsız cesedinin, ikincisinde bir kadının kapatıldığı kafeste ateşe verilmesinin, üçüncüsünde ise bir sivilin tankın paletleri altında can verişinin görüntüsü bulunuyor. Tanınmış bir Fransız gazetecisinin partisi ile IŞİD arasında paralellikler bulunduğu şeklindeki iddiasına bu resimlerle karşılık veren Ulusal Cephe lideri resimlerin altına ‘IŞİD işte budur' ibaresini düşmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/afp, MK/BÖ