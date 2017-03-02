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BBC Türkçe

Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Avrupa Parlamentosu, Fransız cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in dokunulmazlığını, Twitter hesabından paylaştığı "IŞİD şiddeti" fotoğrafları nedeniyle kaldırdı.

02 Mart 2017 19:28

Avrupa Parlamentosu, Fransız aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in dokunulmazlığını, Twitter hesabından paylaştığı "IŞİD şiddeti" fotoğrafları nedeniyle kaldırdı.

Le Pen hakkında, Irak Şam İslam Devleti örgütü (IŞİD) militanlarının gerçekleştirdiği ve aralarında Amerikalı gazeteci James Foley'nin kafasının kesilmesinin de bulunduğu şiddet görüntülerini paylaştığı için soruşturma açılmıştı.

Fransız aşırı sağ siyasetinin lideri konumundaki Le Pen'in milletvekilliği, dolayısıyla dokunulmazlığı bulunuyordu.

Avrupa Parlamentosu'nda "büyük çoğunlukla" alındığı açıklanan dokunulmazlık kararı sonrası Le Pen bir açıklama yaparak, "sistemin önünü kesme çabasında olduğunu" söyledi.

Marine Le Pen, Fransa'da ilk turu 23 Nisan'da yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde önemli adaylarından biri konumunda.

Yapılan seçim anketleri, Le Pen'in ilk turu muhafazakar rakibi François Fillon ve merkez hareketi En Marche! lideri Emmanuel Macron'a karşı kazanacağını, ancak ikinci turu kaybedeceğini öngörüyor.

Marine Le Pen'in Twitter hesabından yayınladığı IŞİD şiddeti fotoğrafları sonrası, Amerikalı gazeteci Foley'nin ailesi, Fransız siyasetçiyi, "kendi politik hırsları" için oğullarını kullanmakla suçlamıştı.

Le Pen ve partisi hakkında Avrupa Parlamentosu fonlarını usulsüz bir şekilde kullanmak iddiasıyla bir soruşturma daha devam ediyor.

Fransız siyasetçi, bu suçlamanın da kampanyasını "baltalamak" amacı taşıdığını iddia ediyor.

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