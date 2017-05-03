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Dünya

Le Pen, iki medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları iddiasıyla akreditasyon vermedi

Fransa cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in kampanya ekibi, iki Fransız medya kuruluşuna "casusluk" yaptıkları gerekçesiyle akreditasyon vermedi

03 Mayıs 2017 21:50

Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen'in, cumhurbaşkanı olması halinde başbakanı olarak atayacağını açıkladığı muhafazakar sağcı Nicolas Dupont-Aignan ile önceki gün Villepinte'de yaptığı mitinge katılmak isteyen Mediapart ve Quotidien'in temsilcileri içeri alınmadı.

Toplam 36 medya kuruluşu temsilcisinin takip ettiği mitinge bu iki kuruluşun temsilcilerinin alınmamasına gerekçe olarak "casusluk faaliyeti yapmaları" gösterildi.

Le Pen'in kampanyası sırasında basına yönelik kısıtlamalar zaman zaman olmuştu.

Mediapart ve Quotidien medya organları Le Pen'e karşı sert eleştirileriyle biliniyor.

 

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