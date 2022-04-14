Le Pen: Fransa'da Macron'dan daha fazla aşırılık sinyalleri veren bir cumhurbaşkanı olmadı

Fransa cumhurbaşkanı adayı aşırı sağcı Marine Le Pen, kendisini “otoriterlik” ve “aşırıcılıkla” suçlayan rakibi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Fransa tarihinde en çok aşırılık sinyalleri gösteren cumhurbaşkanı olduğunu söyledi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, Le Pen, Macron’un kendisi hakkındaki sözlerine “Bu eleştiri beni gülümsetiyor çünkü Emmanuel Macron’dan daha fazla aşırılık sinyali gösteren bir cumhurbaşkanımız olmadı” sözleriyle yanıt verdi.

Le Pen, Macron döneminde yaşanan Sarı Yelekler protestolarına karşı sert polis müdahalesini hatırlattı.

Le Pen, France 2 kanalına verdiği mülakatta seçilirse Fransa’da ölüm cezasının geri gelmesi için bir referandumu uygun bulabileceğini söyledi. Le Pen daha önce böyle bir referandum olması durumunda karşı oy vereceğini söylemişti.