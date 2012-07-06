Le Monde: Türkiye'de özgürlük hapsedildi, model ülke olamaz

Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi, 50 kadar akademisyen ve araştırmacının imzasıyla Türkiye’de sürmekte olan antidemokratik uygulama ve yargılamalarla ilgili bir makale yayınladı. Makalede Türkiye’de “Özgürlüklerin yaygın biçimde hapsedildiği” vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Paris ziyareti ile eşzamanlı olarak Fransa’da bir grup aydın, “Türkiye’de özgürlüklerin büyük hapsi” adında bir çağrı yayınladı. Çağrıya imzasıyla destek veren 50’yi aşkın aydın, AKP hükümetinin toplumu giderek hakimiyeti altına aldığını işaret ederek, “Öğretim üyeleri, araştırmacılar, editörler, öğrenciler ve gazeteciler üzerinde giderek artan bir yargı baskısı uygulandığını” belirtti.

Ülkenin en prestijli gazetesi Le Monde‘da kamuoyuna sunulan bildiriyi imzalayanlar arasında Paris Sosyal Bilimler Akademisi (EHESS) profesörü Nilüfer Göle, Kürt konusu ve Ortadoğu uzmanı Hamit Bozarslan, Osmanlı tarihçisi François Georgeon, Türk tarih tezinden Türk-İslam sentezine eserini kaleme alan tarihçi Etienne Copeaux ve Fransa’nın en önemli tarihçilerinden Jean-François Bayart gibi önemli isimler de bulunuyor.

KCK ve Ersanlı örneği AKP iktidarının asılsız iddialar üzerine kurulu siyasi yargılamalar düzenleyerek sivil Kürt hareketini ve bu harekete destek veren entelektüelleri sindirmeye çalıştığı savunulan bildiride KCK’dan sekiz aydır tutuklu bulunan Marmara Üniversitesi siyaset bilimi öğretim üyesi Büşra Ersanlı’ya da ayrı bir parantez açıldı. Ersanlı gibi binlerce öğrenci ve gazeteciye de “absürt suçlamalar” yöneltildiği belirtilen çağrıda bazı iddianamelerin “Askerî diktatörlük dönemini anımsattığı” vurgulandı.

'Model ülke olamaz'

Türkiye toplumunda bunlar yaşanırken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin bir model olarak gösterilmemesi gerektiğinin altı çizilen bildiride şu ifadelere yer verildi: “AKP’nin 10 yıl önce bir kahraman edasıyla yürüttüğü demokratikleşme dalgasından çok uzağız. AKP Askerî diktatörlükten devlete miras kalan baskı mekanizmalarına karşı çıkmak yerine, bugün aynı yöntemleri muhaliflerine karşı kendi hesabına kullanıyor. Demokratik umudun var olabilmesi için araştırmacılar, öğrenciler ve gazeteciler büyük bir bedel ödüyor. Türkiye’de özgürlüğün yolu giderek daralıyor. Avrupa bunun bilincine varmalı.”