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Dünya

Le Monde: Paris cinayetlerinde MİT parmağı var, ama emirler amirlerden mi, 'paralel yapı'dan mı belirsiz

Ömer Güney, cinayetin zanlısı olarak yargılanıyor

29 Kasım 2016 20:29

Fransa'da savcılar, Paris’te 9 Ocak 2013 tarihinde PKK üyesi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez’in öldürülmesinde "Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve 'paralel yapı' iddialarına ilişkin olarak soruşturmalarını sürdürüyor. Ocak Medya'nın Fransız gazetesi Le Monde’dan çevirdiği habere göre, Fransız Mahkemesi’nde "kendisinin ateşli bir PKK taraftarı olduğunu" söyleyen cinayet zanlısı Ömer Güney'in arkadaşları "onun bir Türk milliyetçisi olduğunu" söylüyor.

Gazetenin iddiasına göre, Ömer Güney, cinayetleri işlemeden önce Türkiye’deki bir kişiyle düzenli olarak telefonla görüşmüş, bir kaç kere Türkiye’yi ziyaret etmiş. Türk yetkililer, Ömer Güney’in telefonla konuştuğu kişi ile Fransa’daki resmi soruşturmacıların görüşmesine müsaade etmemişler. Bu sebeple, bu kişinin kimliği Fransız soruşturmacılar için hâlâ belirsiz.

Yine haberde yer alan bir başka iddiaya göre, Fransız soruşturmacılar, cinayetlerde MİT’in parmağı olduğuna, ancak bu kişilerin amirlerinden mi emir aldığına yoksa paralel yapı dahilinde bağımsız mı hareket ettiklerine karar verememişler. Bu konuda yeterince delil elde edememişler.

Çözüm sürecine hazırlanma safhasında yaşanan bu cinayetler kafalarda bir çok soru işareti oluşturmuştu. “Acaba çözüm sürecini baltalamak isteyen birileri mi bu işleri yapıyor?” diye medyada sıkça tartışılmıştı. Sabah'ın ortaya attığı iddiaya göre, faillerinin 'paralel yapıdan' emir almış olabileceği iddia edilmişti.

Fransız tarihinde ilk defa, bir cinayetin içinde bir başka devletin istihbarat biriminin resmi bir soruşturmada adı geçtiği belirtiliyor.

 

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