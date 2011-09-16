-Le Monde liderlerin Libya ziyaretlerini yorumladı PARİS (A.A) - 16.09.2011 - Fransa'nın saygın gazetelerinden Le Monde'un yarın çıkacak sayında yer alan başmakalede, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İngiltere Başbakanı David Cameron ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'ya bir gün arayla yaptıkları ziyaretler yorumlandı. Gazete, Sarkozy'nin ziyaret tarihinde hem iç hem de dış politika faktörlerinin ön plana çıkmış olabileceğini belirterek, ''içerde Sosyalist Parti'nin başlattığı cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını gölgelemek, dışarıda da Arap ülkelerini ziyaret eden Erdoğan'ın popülaritesinin önüne geçmek için ziyaretin gerçekleştirmiş olabileceği'' yorumunda bulundu. Erdoğan'ın, Libya'dan önce Tunus ve Mısır'a gittiği ve bu ülkelerde çok olumlu karşılandığı belirtilen başyazıda, ''Erdoğan, yetenekli bir şekilde Arap ülkelerinin demokratikleşme dalgası üzerine hareket etmesini bildi ''ifadesi kullanıldı. Libya'ya yönelik uluslararası operasyonun başında Erdoğan'ın çekinceleri olduğuna değinilen başyazıda, daha sonra Türk başbakanın Fransız ve İngiliz liderlerin önderliğini yaptığı koalisyona katılarak, ''çok akıllıca hareket ettiği'' belirtildi. Le Monde'un başmakalesinde, ''Erdoğan'ın şimdi çok aktif bir şekilde, ciddi argümanlarıyla, radikal grupların olduğu ülkelerde, hem Müslüman hem de demokrasi modeliyle örnek ülke olabilir'' denildi. İran'ın Arap ülkelerini korkuttuğu ifade edilen başyazıda, ''Türkiye'nin dinamik ekonomisi ve demokrasisiyle, değişim sürecindeki Arap ülkelerine daha cazip geldiği'' yorumu yapıldı.