Le Monde: Fransız çimento devi Lafarge, IŞİD'e bir yıl boyunca 'vergi' ödedi

Fransız Le Monde gazetesinden Fransız çimento devi Lafarge'la ilgili çarpıcı iddia geldi. Şirket belgelerine dayanan haberde, Fransız şirketin Suriye'nin kuzeyindeki fabrikasında faaliyetini sürdürebilmek için IŞİD'e para ödediği, petrol ve malzeme satın aldığı iddia ediliyor. Şirket yetkilileriyle IŞİD aracısının iletişim sağladığı öne sürülen yerlerden biri de Gaziantep.

CNN Türk'ün haberine göre, "Fransız çimento devi Lafarge IŞİD'den petrol ve malzeme satın aldı" iddiasını Fransız Le Monde gazetesi haberleştirdi. Gazetenin şirket belgelerine dayandırdığı haberine göre, Fransız şirket, 2010 yılında Suriye'nin kuzeyindeki Celabiye bölgesinde fabrika kurdu. Fabrika bölgedeki en büyük fabrikalardan biri. Yıllık üretim kapasitesi 2.6 milyon ton çimento. Petrol sektörü dışında Suriye'de yapılan en büyük yatırım. Ancak her şey 2013 yılında IŞİD'in bölgeyi kontrol altına almasının ardından değişti.

Fransız şirket, fabrikanın faaliyetlerini sürdürebilmesi için IŞİD'e para ödedi. Bu paranın içinde malzeme taşıyan kamyonlar için geçiş ücreti var. Ayrıca çimento ürtimi için kullanılan kaya petrol gibi hammadeler için de yüksek miktarda ücret ödemiş. Örgüt 2014 yılında Lafarge'dan karının yüzde 15'ini vergi olarak istemiş, şirket reddedince de fabrikaya el koymuş.

Gazete, habere dayanak olarak ele geçirdiği Lafarge'a ait elektronik posta yazışmalarını gösterdi. Gazeteye göre şirket yönetimiyle iletişim Gaziantep, Ürdün ve Menbiç kentleri arasında mekik dokuyan IŞİD aracısıyla gerçekleşmiş.

Peki fabrika şu anda ne durumda? Bölge artık PYD/YPG güçlerinin kontrolünde. Hatta yerel kaynaklar ve AFP muhabirine göre PYD armalarıyla dikkat çeken ABD askerleri, Mayıs ayında fabrika civarında görüntülendi. Konuyla ilgili şirketten henüz açıklama yok.