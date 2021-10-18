Le Monde: Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye garip takıntısı

T24 Dış Haberler

Fransa'nın önde gelen yayınlarından Le Monde, ülkenin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye hakkındaki açıklamalarının 'saplantı' derecesine vardığını ifade etti.

VoA'dan Arzu Çakır'ın aktardığına göre gazetenin internet sitesinde birinci sayfadan yer verilen "Fransa'nın Mağrip'te Türkiye'ye garip takıntısı" başlıklı makalede, "Macron, Erdoğan'a çok fazla odaklanarak, Mağrip'teki Fransız etkisine yönelik en ciddi tehditlerin daha çok Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden geldiğini unutuyor" görüşüne yer verildi.

Mağrip günümüzde Tunus, Cezayir, Fas ve Batı Sahra'yı içeren bölge olarak niteleniyor.

Orta Doğu uzmanı tarihçi Jean Pierre Filiu imzalı makalede, Macron'un Paris ve Cezayir arasında gerginlik yaratan "Türkler tarafından taşınan dezenformasyon ve propagandayla Cezayir iktidarının tarihi yeniden yazdığı, Fransız sömürgesinden önce bir Cezayir halkı olduğundan söz edilemeyeceği ve Cezayirliler'in Osmanlı sömürgesini unutarak, yalnızca Fransa'ya saldırdığı" sözlerine atıfta bulunuldu.

Makalede, Fransa'nın karikatür krizi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa'ya dönük "karalama kampanyasından ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebounne ile Ankara arasındaki yakın ilişkiden endişe duymasının "meşru olaileceğini", ancak, "Erdoğan'a çok fazla odaklanarak, Mağrip'teki asıl tehlikeleri görmeme hatasına düştüğü" belirtildi.