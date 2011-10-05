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Spor

Le Mans Sarthe: 80

05 Ekim 2011 03:09

-Le Mans Sarthe: 80 - Pınar Karşıyaka: 78 İZMİR (A.A) - 04.10.2011 - Basketbolda, ULEB Avrupa Kupası ön eleme turu rövanş maçında Fransa'dan Le Mans Sarthe'a 80-78 yenilen Pınar Karşıyaka, kupada gruplara kalma şansını kaybetti. Antares Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 24-20 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka, 11 sayılık farka ulaştığı (40-29) ikinci periyodu 46-45 üstün bitirdi. Üçüncü periyodu 8 sayı farkla 69-61 önde tamamlayan Pınar Karşıyaka önünde son periyoda 10-0'lık bir seriyle başlayan Le Mans Sarthe, karşılaşmanın son 4 dakikasına 73-72 üstün girdi. Müsabaka, 80-78 Fransız ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Müsabakanın en skorer ismi Pınar Karşıyaka'da 21 sayı kaydeden Ikonic olurken, Chatman 17 sayı 9 ribaund ve 5 asist, Stanojevic de 16 sayı 8 ribauntla mücadele etti. İzmir'deki ilk karşılaşmada 80-73 yenilen Pınar Karşıyaka, ULEB Avrupa Kupası'nda gruplara kalma şansını yitirdi. -EuroChallenge Kupası- Bu sonucun ardından yoluna EuroChallenge Kupası'nda devam edecek Pınar Karşıyaka, ilk turda (G) Grubu'nda diğer Türk temsilcisi Türk Telekom, Telekom Bonn (Almanya) ile BC Sokhumi (Gürcistan)-Minsk 2006 (Belarus) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

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