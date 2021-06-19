LeMan dergisinden Sedat Peker kapağı

Mizah dergisi LeMan, bu haftaki kapağına organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarını ve Veyis Ateş ile Rasim Ozan Kütahyalı'yı taşıdı.

Haftalık mizah dergisi LeMan bu haftaki kapağına, YouTube'dan yayınladığı videolarda dile getirdiği iddia ve itiraflarla Türkiye’de devlet-mafya ilişkilerini yeniden tartışmaya açan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'i taşıdı.

Yeni sayısında Peker'in Veyis Ateş ile ilgili iddialarına gönderme yapan LeMan, kapağa "Geri döndü" başlığını attı.

İşte LeMan'ın bu haftaki kapağı: