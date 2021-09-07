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LeMan’dan Mihraç Miroğlu kapağı: Bugüne kadar onlarca çocuğun zırhlı araç kurbanı olması kahrediyor

Şırnak'ın İdil ilçesinde, Mihraç Miroğlu, 3 Eylül akşamı bisikletle oynarken zırhlı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti

07 Eylül 2021 11:35

Haftalık mizah ve karikatür dergisi LeMan bu haftaki kapağına, Şırnak’ın İdil ilçesinde, bisikletiyle oynarken zırhlı polis aracının çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Mihraç Miroğlu’nun ölümünü taşıdı. Miroğlu’na çarpan polis, dün ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Konuşma balonlarında “Dikkat et!.. Sağda bisikletli bi çocuk var”,  “Artık yok” ifadelerinin yer aldığı kapakta “İdil’de Mihraç Miroğlu adında 7 yaşındaki bir çocuk bisikletiyle oynarken zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Bugüne kadar onlarca çocuğun zırhlı araç kurbanı olması kahrediyor” notu yer aldı.

İşte LeMan'ın bu haftaki kapağı:

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