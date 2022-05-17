LeMan'dan Aynur Doğan kapağı

Mizah Dergisi Leman, bu haftaki kapağına AKP'li Derince Belediyesi'nin konserini iptal ettiği sanatçı Aynur Doğan'ı taşıdı.

Kocaeli’nde AKP’li Derince Belediyesi, Aynur Doğan’ın 20 Mayıs’ta düzenlenmesi planlanan konserinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından; "İlçemiz sınırları içerisinde özel bir firmanın yapacak olduğu konser organizasyonunun yapılan detaylı inceleme sonucunda uygun olmadığı tespit edilmiş olup, etkinlik belediyemiz tarafından iptal edilmiştir.” paylaşımıyla duyurmuştu.

Aynur Doğan ise yaptığı paylaşımda; “Aşıklar hakikati ispatlayanlardır, biz de bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Gücümüzün yettiği, sevginizin olduğu her yerde paylaşarak birlikte büyüyeceğiz. Bizler ‘kaslarınızı’ geliştireceğiniz kum torbası değil ancak yüreğinizi ve vicdanlarınızı güçlendirmenin fırsatlarıyız” ifadelerini kullanmıştı.

Mizah Dergisi Leman'ın Aynur Doğan'a yer verdiği bu haftaki kapağı:

TIKLAYIN | Kocaeli’nin AKP’li Derince Belediyesi, Aynur Doğan konserini iptal etti

TIKLAYIN | Konseri AKP'li belediye tarafından iptal edilen Aynur Doğan: Bizler kaslarınızı geliştireceğiniz kum torbası değiliz