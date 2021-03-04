T24 LogoT24 Logo
Gündem

LeMan çizeri Tuncay Akgün ile Bakan Varank arasında "uzay" atışması

04 Mart 2021 12:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile mizah dergisi LeMan'ın yeni sayısının kapağında yer alan karikatür ile ilgili olarak derginin çizeri Tuncay Akgün ile sosyal medyada atıştı.

LeMan dergisi bu hafta kapağına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın "Türkiye bir uzay ülkesidir" ifadesini taşıdı.

Kapağı Twitter hesabından paylaşan LeMan çizeri Tuncay Akgün'e, Varank'tan tepki geldi. Akgün'ün paylaşımını alıntılayan Bakan Varank, "Yerçekimsiz ortamda böyle oturmak mümkün değil. Asgari seviyede de olsa temel bilimler bilgisi ve iyi mizah anlayışına sahip olmadığınız anlaşılıyor. TÜBİTAK popüler bilim yayınlarını takip ederek belki kendinizi ve mizah anlayışınızı geliştirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Varank'ın karikatürde fizik kuralları araması sosyal medyada espri konusu olurken, Akgün Bakan Varank'a Twitter üzerinden yanıt verdi.

Akgün paylaşımında "Oldu! Mizahı da sizden öğreneceğiz. Mr Spock’la Kaptan Kirk de yıldız gemisi Atılgan’da uçarak takılıyorlar zaten" ifadelerini kullandı.

lemantuncay akgülerdoğanmustafa varankuzay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24