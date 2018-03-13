Le Maire: AB ABD'nin vergilerine karşı durmalı, ittifak yapmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mart (DHA) – Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyum vergilerine Avrupa Birliği’ni (AB) tepki vermeye ve AB üyesi olmayan ülkelerle \"yan yana durmaya\" çağırdı.

Le Maire, Trump’ın yeni vergi uygulamasıyla ilgili, “Ben AB üye ülkelerinin vergi uygulamasına ortak alınmış bir yanıt vermesi gerektiğini düşünüyorum; ancak, elbette bu konudaki tartışmaları dinlemeye açığız” dedi.

“Avrupa güçlerinin ortak bir endişe hakkında bir araya gelmesi, bu endişe konusunda ortak bir karara varması ve gerekirse uygun bir yanıt vermesi gerektiğini“ vurgulayan Le Maire’in açıklamaları, Trump’ın geçen hafta çelik ithalatına yüzde 25 ve alüminyum ithalatına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulamasını başlatan kararı imzalamasının ardından geldi.

Trump yeni vergi uygulamasının çelik endüstrisindeki aşırı kapasite ve Çin’in “damping” uygulaması sorunlarıyla baş etmede yardımcı olacağını söylerken, AB Trump’ın bu uygulamasını aşırı korumacı, serbest ticareti engelleyen ve Çin’in de dahil olacağı olası bir “ticaret savaşı”nın nedeni olarak değerlendirdi.

Birleşik Krallık, Meksika ve Japonya, yeni vergi uygulamasından muafiyet talep edeceklerini duyururken, sistemin Meksika ve Kanada’da uygulanmayacağı açıklandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Pazartesi günü CNBC’ye yaptığı açıklamada, Kanada muafiyetinin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Sözleşmesi (NAFTA) ile bir ilgilisi olmadığını vurgularken, Kanada’ya sağlanan “özel muafiyet” için Trump’a teşekkür etti ve ekledi:

“Biz de ABD gibi Çin’in ve diğer ülkelerin yol açtığı damping ve küresel üretim fazlalığı sebebiyle endişeliyiz. Bu konuda başta dampinge olmak olmak üzere çok güçlü önlemler aldık. Trump’a ve kongre liderlerine de söylediğim gibi ABD ile bu konuda çalıştığımız için çok memnunuz.”

AB, Trump \'ın açıklamalarına tepki gösterirken, geçen Çarşamba günü yapılan açıklamada ABD\'nin vergi uygulamasına devam etmesi halinde bourbon, fıstık ve kızılcıklar da dahil olmak üzere arketipik ABD malları üzerindeki ithalat vergisinin arttırılacağı duyuruldu. AB’nin açıklamasının ardından Trump Pazartesi günü resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda ABD Ticaret Sekreteri Wilbur Ross’un, “AB’nin ABD’ye karşı uyguladığı sert ek vergi uygulamalarının kaldırılması için görüşeceğini” söyledi.