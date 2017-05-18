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Kültür-Sanat

Le Guin’in ‘Karanlığın Sol Eli’ diziye uyarlanıyor

Bilimkurgu türünün en önemli iki ödülü Hugo ve Nebula’yı kazanarak kısa zamanda türünün klasikleri arasına giren Karanlığın Sol Eli, ekrana taşınıyor

18 Mayıs 2017 23:31

Ursula K. Le Guin’in ‘Karanlığın Sol Eli’ adlı bilimkurgu romanı televizyona dizisine uyarlanacak.

Le Guin’le yapılan anlaşma sonucunda, bilimkurgu türünün en önemli iki ödülü Hugo ve Nebula’yı kazanarak kısa zamanda türünün klasikleri arasına giren romanın televizyon uyarlaması hakları Critical Content adlı firmaya satıldı. 

Sabirtfikir’de yer alan habere göre, Le Guin’in uyarlama sürecinde aktif olarak rol alacağı ve dizinin yapımcılarından biri olacağı belirtildi. Andrew Marcus ve Ray Ricord’ın gerçekleştireceği dizi projesinin senaryosunu kimin kaleme alacağı ise henüz belirsiz. Ancak uyarlamanın, Margaret Atwood’un ‘Damızlık Kızın Öyküsü’ adlı distopya romanından uyarlanan ‘The Handmaid’s Tale’ adlı diziye benzer biçimde seyirciden yoğun bir ilgi görmesi bekleniyor. Dünyamıza çok benzeyen, ancak yılın en sıcak zamanlarında bile yarı-kutup ikliminin yaşandığı ve tüm sakinlerinin çift cinsiyetli olduğu ‘Kış’ adlı gezegende geçen ‘Karanlığın Sol Eli’, Türkiye’de Ümit Altuğ çevirisiyle Ayrıntı Yayınları tarafından yayınlanıyor.
 

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